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"Москва как на ладони" - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
"Москва как на ладони" - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
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  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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"Москва как на ладони" - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
"Москва как на ладони" - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • парк Зарядье
  • МГУ
  • Московская канатная дорога
  • Парящий мост
  • парк Горького
  • Москва-сити
Уникальная экскурсия ⛳ по лучшим смотровым площадкам Москвы. Судите сами, за один день вы поднимитесь под купол Храма Христа Спасителя, прокатитесь на Московской канатной дороге на Воробьевых горах ⛰️, посетите самую высокую смотровую площадку Москвы на 89 этаже комплекса Москва-Сити. И все это с гидом! Мы покажем лучшие локации и проведем яркую, насыщенную, увлекательную экскурсию. Не забудьте зарядить гаджеты для шикарных фото и поехали смотреть на Москву с лучших ракурсов!

На нашей экскурсии 🧭 вы посетите:

  • 4 смотровые площадки под куполом Храма Христа Спасителя, с которых открывается потрясающий вид на Кремль, памятник Петру I, Арбат, Замоскворечье и весь центр города,
  • Московскую канатную дорогу и ее лучший маршрут от стадиона Лужники к смотровой площадки на Воробьевых горах
  • парк Зарядье и его главную достопримечательность 🏛️ - Парящий мост!
  • очень уютный пешеходный Пушкинский мост, с которого открывается панорама парка Горького и вид на монументальное здание министерства обороны РФ
  • смотровую площадку Москва-сити на 89 этаже, чтобы рассмотреть Москву с высоты птичьего полета и на все 360 градусов
Что входит
  • В стоимость экскурсии включено:
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • транспортное обслуживание (при группе до 16 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
  • посещение смотровой площадки Храм Христа Спасителя с аккредитованным гидом, подъем на смотровую осуществляется на лифте
  • проезд на канатной дороге в одну сторону (от станции Лужники до Воробьевых гор)
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку Москва-сити: 900 руб в будни и 1400 руб в выходные дни. О покупке входных билетов можно решить непосредственно на экскурсии.
Начало
🚩 метро Кропоткинская
Место завершения
🏁 Москва-сити, Башня Федерация
"Москва как на ладони" - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
"Москва как на ладони" - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
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