Уникальная экскурсия ⛳ по лучшим смотровым площадкам Москвы. Судите сами, за один день вы поднимитесь под купол Храма Христа Спасителя, прокатитесь на Московской канатной дороге на Воробьевых горах ⛰️, посетите самую высокую смотровую площадку Москвы на 89 этаже комплекса Москва-Сити. И все это с гидом! Мы покажем лучшие локации и проведем яркую, насыщенную, увлекательную экскурсию. Не забудьте зарядить гаджеты для шикарных фото и поехали смотреть на Москву с лучших ракурсов!
На нашей экскурсии 🧭 вы посетите:
4 смотровые площадки под куполом Храма Христа Спасителя, с которых открывается потрясающий вид на Кремль, памятник Петру I, Арбат, Замоскворечье и весь центр города,
Московскую канатную дорогу и ее лучший маршрут от стадиона Лужники к смотровой площадки на Воробьевых горах
парк Зарядье и его главную достопримечательность 🏛️ - Парящий мост!
очень уютный пешеходный Пушкинский мост, с которого открывается панорама парка Горького и вид на монументальное здание министерства обороны РФ
смотровую площадку Москва-сити на 89 этаже, чтобы рассмотреть Москву с высоты птичьего полета и на все 360 градусов
Что входит
В стоимость экскурсии включено:
экскурсионное обслуживание по программе
транспортное обслуживание (при группе до 16 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
посещение смотровой площадки Храм Христа Спасителя с аккредитованным гидом, подъем на смотровую осуществляется на лифте
проезд на канатной дороге в одну сторону (от станции Лужники до Воробьевых гор)
Что не входит
Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку Москва-сити: 900 руб в будни и 1400 руб в выходные дни. О покупке входных билетов можно решить непосредственно на экскурсии.
Начало
🚩 метро Кропоткинская
Место завершения
🏁 Москва-сити, Башня Федерация
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.