Уникальная экскурсия ⛳ по лучшим смотровым площадкам Москвы. Судите сами, за один день вы поднимитесь под купол Храма Христа Спасителя, прокатитесь на Московской канатной дороге на Воробьевых горах ⛰️, посетите самую высокую смотровую площадку Москвы на 89 этаже комплекса Москва-Сити. И все это с гидом! Мы покажем лучшие локации и проведем яркую, насыщенную, увлекательную экскурсию. Не забудьте зарядить гаджеты для шикарных фото и поехали смотреть на Москву с лучших ракурсов!

На нашей экскурсии 🧭 вы посетите: