Москва: мозаика столицы

Excursions. city
Excursions. city – Гид из Москвы
Вас ждёт экскурсия ⛳ по ярким и известным местам российской столицы ⭐️, оказавшим на ее становление и развитие большое влияние, прогулка 👣 по знаменитым улицам и площадям города, посещение разнообразных исторических памятников и московского метрополитена.
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Экскурсия

1 470 ₽ за человека

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Москва: мозаика столицы
Москва: мозаика столицы

Что вы увидите

  • Памятник Жукову
  • Гастроном Елисеевский
  • Тверская улица
  • Пушкинская Площадь
  • Тверская
  • Концертный зал им. Чайковского
  • Белорусский вокзал
  • ул. Лесная
  • Бывшее трамвайное депо
  • ст. м. Белорусская
  • ст. м. Маяковская
  • ст. м. Динамо
  • ст. м. Аэропорт
  • ст. м. Речной вокзал
  • Парк и Историческое здание Северного речного вокзала
Начало экскурсии 🧭
Начнем экскурсию ⛳ с обзора Тверской улицы, прогулка по которой покажет вам историю становления столицы ⭐️ с давних времен. Мы не сможем пройти мимо лучших конкурирующих отелей, здания Телеграфа, домов для советской элиты с соответствующими памятными табличками, министерства, офиса московского мэра, так много делающего для столицы ⭐️ и горожан, памятника основателю города в далеком 1147 году.
Обязательно поговорим о том, куда ведет Тверская и почему она именно так и называется, вспомним про электрификацию Москвы, а также увидим воочию результат реконструкции улицы во время правления Сталина, заглянем в один из лучших столичных книжных, в один из дворов и закончим наше мини-путешествие в роскошном особняке, который стал культовым гастрономом как до революции, так и в советское время. Посочувствуем, а может и позлорадствуем о судьбе купцов Елисеевых и директора Елисеевского гастронома Соколова Ю. К. и, конечно же, насладимся интерьерами здания.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Вторая часть
Дальше направимся на Пушкинскую площадь, поговорим о закрытом в 1919 году и позже снесенном Страстном женском монастыре, чем славилась площадь в прошлом, о восстаниях на площади, ее архитектуре.
Направляясь вверх по Тверской мы остановимся у «Дома под юбкой», полюбуемся зданием «Английского клуба», покатаемся на самых больших качелях в Москве напротив Концертного зала им. П. И. Чайковского, увидим известное Садовое кольцо, гостинцу «Пекин», поговорим о творчестве В. Маяковского, сравним абсолютно контрастные отели XIX и XXI веков, величественный Белорусский вокзал, памятник М. Горькому, свернем на ул. Лесную, превратившуюся в совершенно европейскую стильную улицу, и закончим прогулку в историческом здании бывшего Миусского трамвайного депо, умело превратившегося после капитального ремонта в самый большой фудкорт Европы.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Продолжение и завершение экскурсии 🧭
Последняя часть экскурсии 🧭 позволит вам познакомиться ближе с московским метро 🚇. Во время нашей прогулки мы посетим станцию Маяковскую, Белорусскую кольцевую и радиальную, Динамо, Аэропорт, Речной вокзал. Целью нашей прогулки является только что отреставрированный парк 🌳 и само историческое здание Северного речного вокзала, построенного в 1930-х годах — выдающегося образца архитектурного стиля «сталинский ампир» и памятника архитектуры.
Поговорим о нашумевшем советском фильме 🎥 «Волга — Волга», вспомним кадры, снятые на парадной лестнице здания, полюбуемся необычной формой архитектурного памятника, узнаем об источнике вдохновения архитекторов и воочию увидим три подогреваемых понтонных бассейна, зону отдыха с кафе и пунктами проката, модель Канала имени Москвы со шлюзами. Прогуляемся по тропинкам, заглянем в амфитеатр с кинозалом и танцплощадку.
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Кофе/чай
  • Бутерброд/пряник
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У памятника Жукову (Манежная пл., Москва, 109012)
Место завершения
🏁 Место окончания: парк Речного вокзала (Ленинградское ш., Москва, 125195)
Москва: мозаика столицы
Москва: мозаика столицы
Москва: мозаика столицы

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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