Начало экскурсии 🧭

Начнем экскурсию ⛳ с обзора Тверской улицы, прогулка по которой покажет вам историю становления столицы ⭐️ с давних времен. Мы не сможем пройти мимо лучших конкурирующих отелей, здания Телеграфа, домов для советской элиты с соответствующими памятными табличками, министерства, офиса московского мэра, так много делающего для столицы ⭐️ и горожан, памятника основателю города в далеком 1147 году.

Обязательно поговорим о том, куда ведет Тверская и почему она именно так и называется, вспомним про электрификацию Москвы, а также увидим воочию результат реконструкции улицы во время правления Сталина, заглянем в один из лучших столичных книжных, в один из дворов и закончим наше мини-путешествие в роскошном особняке, который стал культовым гастрономом как до революции, так и в советское время. Посочувствуем, а может и позлорадствуем о судьбе купцов Елисеевых и директора Елисеевского гастронома Соколова Ю. К. и, конечно же, насладимся интерьерами здания.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Вторая часть

Дальше направимся на Пушкинскую площадь, поговорим о закрытом в 1919 году и позже снесенном Страстном женском монастыре, чем славилась площадь в прошлом, о восстаниях на площади, ее архитектуре.

Направляясь вверх по Тверской мы остановимся у «Дома под юбкой», полюбуемся зданием «Английского клуба», покатаемся на самых больших качелях в Москве напротив Концертного зала им. П. И. Чайковского, увидим известное Садовое кольцо, гостинцу «Пекин», поговорим о творчестве В. Маяковского, сравним абсолютно контрастные отели XIX и XXI веков, величественный Белорусский вокзал, памятник М. Горькому, свернем на ул. Лесную, превратившуюся в совершенно европейскую стильную улицу, и закончим прогулку в историческом здании бывшего Миусского трамвайного депо, умело превратившегося после капитального ремонта в самый большой фудкорт Европы.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Продолжение и завершение экскурсии 🧭

Последняя часть экскурсии 🧭 позволит вам познакомиться ближе с московским метро 🚇. Во время нашей прогулки мы посетим станцию Маяковскую, Белорусскую кольцевую и радиальную, Динамо, Аэропорт, Речной вокзал. Целью нашей прогулки является только что отреставрированный парк 🌳 и само историческое здание Северного речного вокзала, построенного в 1930-х годах — выдающегося образца архитектурного стиля «сталинский ампир» и памятника архитектуры.

Поговорим о нашумевшем советском фильме 🎥 «Волга — Волга», вспомним кадры, снятые на парадной лестнице здания, полюбуемся необычной формой архитектурного памятника, узнаем об источнике вдохновения архитекторов и воочию увидим три подогреваемых понтонных бассейна, зону отдыха с кафе и пунктами проката, модель Канала имени Москвы со шлюзами. Прогуляемся по тропинкам, заглянем в амфитеатр с кинозалом и танцплощадку.