Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду.

Что увидим мы

Мы посмотрим на Вечный огонь и Могилу Неизвестного Солдата, увидим грот «Руины» у кремлевской стены с египетскими львами, выложенный после пожара Москвы в 1812 году, памятник 300-летия Романовых и памятник патриарху Гермогену. Также увидим самую высокую Троицкую кремлевскую башню, единственно уцелевший мост через спрятанную в коллектор реку Неглинку, посмотрим на памятник императору Александру II, в честь которого назван сад.

Пройдем к величественному зданию манежа, увидим МГУ с часовней св. Татьяны, посмотрим на могилу Сталина. Взглянем на легендарный ГУМ, вспомним исторические события XVI-XVII в. в., связанные с главным собором Красной площади, известным в народе как собор Василия Блаженного, спустимся вниз к новому парку Зарядье, послушаем бой курантов, увидим место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и попадем в старинный район Москвы, Зарядье.

Сделаем небольшой перерыв на кофе.

Замоскворечье

Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена московскому району Замоскворечье. Здесь можно представить, как жили купцы, увидеть особняки XIX века, посетить намоленные места, например, уникальную Климентовскую церковь ⛪, Скорбященскую церковь ⛪ с чудотворной иконой «Всех скорбящих радостей» на Большой Ордынке, Никольскую церковь ⛪, в которую можно зайти людям любых религиозных конфессий, заглянуть в Марфо-Мариинскую обитель, построенную архитектором В. Щусевым, известным по строительству Мавзолея, Казанского вокзала, м. Комсомольской, поговорить об искусстве, истории 📖, выдающихся людях, таких как Анна Ахматова, и просто прочувствовать дух Москвы купеческой.