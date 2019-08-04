2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Москва: от Кремля до Зарядья

Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Чтобы проследить историю Москвы со времен ее зарождения и до наших дней, мы прогуляемся от «Нулевого километра» до «Парящего моста».

Вы узнаете, кто строил Кремль и где жил первый русский царь, поймете, как связаны итальянцы и Китай-город.

А еще разберетесь, что было на месте Зарядья, и разгадаете главные тайны Москвы.
850 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Охотный ряд
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Москва: от Кремля до Зарядья
Москва: от Кремля до Зарядья

Что вас ожидает

Красная площадь в деталях
Знакомство с городом начнем с «Нулевого километра» — точки отсчета всех дорог. Вы подбросите монетку, загадаете желание, а затем, как когда-то цари, пройдете на Красную площадь через Воскресенские ворота. Я расскажу, кто строил Кремль, как образовалась главная площадь страны и где шла торговля при Василии III. Исторические факты о Москве «обретут лицо»: вы услышите о месте жительства первого русского царя из династии Романовых, поймете, как итальянцы причастны к Китай-городу, и откроете некоторые тайны столицы.

Прогулка по ландшафтному парку Зарядье
Вы полюбуетесь Покровским Собором, в народе названным храмом Василия Блаженного, и после окажетесь в центре истории — в одном из древнейших районов Москвы — Зарядье. Мы поговорим, какие изменения произошли с этим местом с 12 века. Старейшие улицы Москвы, боярские палаты, храмы, монастырь и даже старое английское посольство — вы увидите все. Шаг за шагом вы приблизитесь к новому Зарядью — современному, просторному, удивительно гармоничному ландшафтному парку с уникальными климатическими зонами и техническими сооружениями. И, конечно, полюбуетесь лучшим панорамным видом на Кремль с «Парящего Моста».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Москва: от Кремля до Зарядья
Москва: от Кремля до Зарядья
Москва: от Кремля до Зарядья
Москва: от Кремля до Зарядья

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2019
Экскурсия понравилась. Хочу отметить, что Ольга очень интересно и с хорошим чувством юмора обрисовала главные точки на нашем маршруте. Слушать было приятно, время пролетело незаметно. Ольга ответила на все наши вопросы, подсказала, куда сходить после и чем заняться поблизости. Для тех кто в столице впервые или хочет немного больше узнать про историю - такая прогулка в самый раз
27 мая 2019
Нам очень повезло с гидом! Денис- прекрасный эрудированный рассказчик и Артист! Экскурсия прошла легко и непринужденно! Обязательно вернемся на другие экскурсии по Москве. Всем рекомендуем!

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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