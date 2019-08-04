2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красная площадь в деталях

Знакомство с городом начнем с «Нулевого километра» — точки отсчета всех дорог. Вы подбросите монетку, загадаете желание, а затем, как когда-то цари, пройдете на Красную площадь через Воскресенские ворота. Я расскажу, кто строил Кремль, как образовалась главная площадь страны и где шла торговля при Василии III. Исторические факты о Москве «обретут лицо»: вы услышите о месте жительства первого русского царя из династии Романовых, поймете, как итальянцы причастны к Китай-городу, и откроете некоторые тайны столицы.

Прогулка по ландшафтному парку Зарядье

Вы полюбуетесь Покровским Собором, в народе названным храмом Василия Блаженного, и после окажетесь в центре истории — в одном из древнейших районов Москвы — Зарядье. Мы поговорим, какие изменения произошли с этим местом с 12 века. Старейшие улицы Москвы, боярские палаты, храмы, монастырь и даже старое английское посольство — вы увидите все. Шаг за шагом вы приблизитесь к новому Зарядью — современному, просторному, удивительно гармоничному ландшафтному парку с уникальными климатическими зонами и техническими сооружениями. И, конечно, полюбуетесь лучшим панорамным видом на Кремль с «Парящего Моста».