Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Москвы
Начиная нашу пешеходную прогулку 👣 от Пушкинской площади, мы поговорим о закрытом в 1919 году и позже снесенном Страстном женском монастыре, о том, чем славилась площадь в прошлом, о восстаниях на площади и ее архитектуре.

Вторая часть экскурсии 🧭 будет посвящена московскому метро 🚇, которое входит в десятку самых точных, безопасных и красивых 🤩 метро 🚇 в мире.
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Экскурсия

990 ₽ за человека

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Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала

Что вы увидите

  • Пушкинская площадь
  • Тверская
  • Концертный зал им. Чайковского
  • Белорусский вокзал
  • ул. Лесная
  • Бывшее трамвайное депо
  • Фудкорт Депо
  • ст. м. Белорусская
  • ст. м. Маяковская
  • ст. м. Динамо
  • ст. м. Аэропорт
  • ст. м. Речной вокзал
  • Парк и Историческое здание Северного речного вокзала
Начиная нашу пешеходную прогулку 👣 от Пушкинской площади, мы поговорим о закрытом в 1919 году и позже снесенном Страстном женском монастыре, чем славилась площадь в прошлом, о восстаниях на площади, ее архитектуре.
Направляясь вверх по Тверской мы остановимся у «Дома под юбкой», полюбуемся зданием «Английского клуба», покатаемся на самых больших качелях в Москве напротив Концертного зала им. П. И. Чайковского, увидим известное Садовое кольцо, гостинцу «Пекин», поговорим о творчестве В. Маяковского, сравним абсолютно контрастные отели XIX и XXI веков, увидим величественный Белорусский вокзал, памятник М. Горькому, свернем на ул. Лесную, превратившуюся в совершенно европейскую стильную улицу, и закончим прогулку 👣 в историческом здании бывшего Миусского трамвайного депо, умело превратившегося после капитального ремонта в самый большой фудкорт Европы.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Продолжение
Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена московскому метро 🚇, которое входит в десятку самых точных, безопасных и красивых 🤩 метро 🚇 в мире. Красота станций не перестает удивлять и приедаться как москвичам, так и гостям столицы ⭐️. Во время нашей прогулки мы посетим станцию Маяковскую, Белорусскую кольцевую и радиальную, Динамо, Аэропорт, Речной вокзал. Целью нашей прогулки является только что отреставрированный парк 🌳 и само историческое здание Северного речного вокзала, построенного в 1930-х годах — выдающегося образца архитектурного стиля «сталинский ампир» и памятника архитектуры.
Поговорим о нашумевшем советском фильме 🎥 «Волга — Волга», вспомним кадры, снятые на парадной лестнице здания, полюбуемся необычной формой архитектурного памятника, узнаем об источнике вдохновения архитекторов и воочию увидим три подогреваемых понтонных бассейна, зону отдыха с кафе и пунктами проката, модель Канала имени Москвы со шлюзами. Прогуляемся по тропинкам, заглянем в амфитеатр с кинозалом и танцплощадку.
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Кофе/чай
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У памятника Пушкину (Тверская ул., Москва, 125009)
Место завершения
🏁 Парк Речного вокзала (Ленинградское ш., Москва, 125195)
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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