Начиная нашу пешеходную прогулку 👣 от Пушкинской площади, мы поговорим о закрытом в 1919 году и позже снесенном Страстном женском монастыре, чем славилась площадь в прошлом, о восстаниях на площади, ее архитектуре.

Направляясь вверх по Тверской мы остановимся у «Дома под юбкой», полюбуемся зданием «Английского клуба», покатаемся на самых больших качелях в Москве напротив Концертного зала им. П. И. Чайковского, увидим известное Садовое кольцо, гостинцу «Пекин», поговорим о творчестве В. Маяковского, сравним абсолютно контрастные отели XIX и XXI веков, увидим величественный Белорусский вокзал, памятник М. Горькому, свернем на ул. Лесную, превратившуюся в совершенно европейскую стильную улицу, и закончим прогулку 👣 в историческом здании бывшего Миусского трамвайного депо, умело превратившегося после капитального ремонта в самый большой фудкорт Европы.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Продолжение

Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена московскому метро 🚇, которое входит в десятку самых точных, безопасных и красивых 🤩 метро 🚇 в мире. Красота станций не перестает удивлять и приедаться как москвичам, так и гостям столицы ⭐️. Во время нашей прогулки мы посетим станцию Маяковскую, Белорусскую кольцевую и радиальную, Динамо, Аэропорт, Речной вокзал. Целью нашей прогулки является только что отреставрированный парк 🌳 и само историческое здание Северного речного вокзала, построенного в 1930-х годах — выдающегося образца архитектурного стиля «сталинский ампир» и памятника архитектуры.

Поговорим о нашумевшем советском фильме 🎥 «Волга — Волга», вспомним кадры, снятые на парадной лестнице здания, полюбуемся необычной формой архитектурного памятника, узнаем об источнике вдохновения архитекторов и воочию увидим три подогреваемых понтонных бассейна, зону отдыха с кафе и пунктами проката, модель Канала имени Москвы со шлюзами. Прогуляемся по тропинкам, заглянем в амфитеатр с кинозалом и танцплощадку.