Москва: столичное метро

3.5
2 отзыва
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Москвы
Вы посетите лучшие станции Московского метрополитена советского периода, спроектированные и построенные в 1934-1960 годах выдающимися архитекторами и инженерами.
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Москва: столичное метро
Москва: столичное метро

Что вы увидите

  • Станции метро: Площадь Революции
  • Курская
  • переход на Садовое кольцо
  • Комсомольская
  • Новослободская
  • Парк Культуры
  • Павелецкая
  • Театральная
  • Площадь Революции.
Каждый гость Москвы не может упустить возможность посетить станции Московского метрополитена прежде всего потому, что они славятся своей невероятной красотой, культурной ценностью и просто функциональностью.
Вы посетите лучшие станции Московского метрополитена советского периода, спроектированные и построенные в 1934-1960 годах выдающимися архитекторами и инженерами, узнаете, почему существуют кольцевые линии наряду с радиальными, и, безусловно, у вас будет возможность сравнить различные архитектурные стили как советской Москвы, так и современной.
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У памятника Жукову (Манежная пл., Москва, 109012)
Место завершения
🏁 Ст. м. Площадь Революции
Москва: столичное метро
Москва: столичное метро

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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