Каждый гость Москвы не может упустить возможность посетить станции Московского метрополитена прежде всего потому, что они славятся своей невероятной красотой, культурной ценностью и просто функциональностью.

Вы посетите лучшие станции Московского метрополитена советского периода, спроектированные и построенные в 1934-1960 годах выдающимися архитекторами и инженерами, узнаете, почему существуют кольцевые линии наряду с радиальными, и, безусловно, у вас будет возможность сравнить различные архитектурные стили как советской Москвы, так и современной.