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Москва — военные шинели

Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
«Москва — военные шинели» — автобусная экскурсия ⛳, которая будет особенно актуальна в преддверии Дня Победы и станет отличным дополнением к празднику памяти и подвига, каждый год объединяющему миллионы людей по всему миру, чьи судьбы навсегда были изменены той страшной войной.

И непосредственные участники тех тяжелых событий, их дети, внуки и правнуки наверняка оценят эту уникальную программу.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Москва — военные шинели
Москва — военные шинели

Что вы увидите

  • Александровский сад (могила неизвестного солдата)
  • Белорусский вокзал
  • Монумент генералу Карбышеву
  • Мост Победы на Ленинградском шоссе
  • Памятник «Ежи» на 23 км Ленинградского шоссе
  • Памятник Жукову
  • Поклонная гора
  • Театр Российской Армии
  • ул. Народного ополчения (памятник Ополченцам Москвы)
Наверное, нет человека, который не знал бы, что скрывается за датами 1941-1945 гг. Эти четыре года в истории 📖 ХХ века были одними из самых кровавых, тяжелых и памятных. Период Великой Отечественной Войны – это дни, месяцы и годы подвигов, потерь, страхов, переживаний и печали, которые навсегда изменили жизнь людей.
Приблизительный маршрут экскурсии 🧭
  • Александровский сад (могила неизвестного солдата)
  • Памятник Жукову
  • Белорусский вокзал
  • Мост Победы на Ленинградском шоссе
  • Театр Российской Армии
  • Памятник «Ежи» на 23 км Ленинградского шоссе
  • ул. Народного ополчения (памятник Ополченцам Москвы)
  • Монумент генералу Карбышеву
  • Поклонная гора – МИД

На нашей экскурсии 🧭 вы погрузитесь в атмосферу военных событий тех лет и узнаете:

  • как москвичи жили и выживали в годы войны;
  • чего стоила защита столицы ⭐️ армии и мирному населению;
  • как использовались станции и пути метрополитена в военное время;
  • кто придумал легендарный лозунг «За Родину! За Сталина!»;
  • о какой известной личности прислуга говорила «Их сиятельство на партсобрание поехали»;
  • какое чудо совершилось после молитв Святителю Николаю;
  • как всенародная любимица Любовь Орлова остановила панику среди москвичей
  • и многое другое!
  • Важно: мы оставляем за собой право изменения в маршруте не влияющие на качество предоставления услуги.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 м. Красные ворота, памятник Лермонтову (выход 2)
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Москва — военные шинели
Москва — военные шинели
Москва — военные шинели
Москва — военные шинели

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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