Наверное, нет человека, который не знал бы, что скрывается за датами 1941-1945 гг. Эти четыре года в истории 📖 ХХ века были одними из самых кровавых, тяжелых и памятных. Период Великой Отечественной Войны – это дни, месяцы и годы подвигов, потерь, страхов, переживаний и печали, которые навсегда изменили жизнь людей.

Приблизительный маршрут экскурсии 🧭

Александровский сад (могила неизвестного солдата)

Памятник Жукову

Белорусский вокзал

Мост Победы на Ленинградском шоссе

Театр Российской Армии

Памятник «Ежи» на 23 км Ленинградского шоссе

ул. Народного ополчения (памятник Ополченцам Москвы)

Монумент генералу Карбышеву

Поклонная гора – МИД

На нашей экскурсии 🧭 вы погрузитесь в атмосферу военных событий тех лет и узнаете: