ул. Народного ополчения (памятник Ополченцам Москвы)
Наверное, нет человека, который не знал бы, что скрывается за датами 1941-1945 гг. Эти четыре года в истории 📖 ХХ века были одними из самых кровавых, тяжелых и памятных. Период Великой Отечественной Войны – это дни, месяцы и годы подвигов, потерь, страхов, переживаний и печали, которые навсегда изменили жизнь людей.
Приблизительный маршрут экскурсии 🧭
Александровский сад (могила неизвестного солдата)
Памятник Жукову
Белорусский вокзал
Мост Победы на Ленинградском шоссе
Театр Российской Армии
Памятник «Ежи» на 23 км Ленинградского шоссе
ул. Народного ополчения (памятник Ополченцам Москвы)
Монумент генералу Карбышеву
Поклонная гора – МИД
На нашей экскурсии 🧭 вы погрузитесь в атмосферу военных событий тех лет и узнаете:
как москвичи жили и выживали в годы войны;
чего стоила защита столицы ⭐️ армии и мирному населению;
как использовались станции и пути метрополитена в военное время;
кто придумал легендарный лозунг «За Родину! За Сталина!»;
о какой известной личности прислуга говорила «Их сиятельство на партсобрание поехали»;
какое чудо совершилось после молитв Святителю Николаю;
как всенародная любимица Любовь Орлова остановила панику среди москвичей
и многое другое!
Важно: мы оставляем за собой право изменения в маршруте не влияющие на качество предоставления услуги.
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание (автобус)
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 м. Красные ворота, памятник Лермонтову (выход 2)
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.