Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду. Мы с вами – не исключение, но это еще не всё.

Что вас ожидает

Мы посмотрим на Вечный огонь и Могилу Неизвестного Солдата, увидим грот «Руины» у кремлевской стены с египетскими львами, выложенный после пожара Москвы в 1812 году, памятник 300-летия Романовых и памятник патриарху Гермогену. Также увидим самую высокую Троицкую кремлевскую башню, единственно уцелевший мост через спрятанную в коллектор реку Неглинку, посмотрим на памятник императору Александру II, в честь которого назван сад.

Пройдем к величественному зданию манежа, увидим МГУ с часовней св. Татьяны, посмотрим на могилу Сталина. Взглянем на легендарный ГУМ, вспомним исторические события XVI-XVII в. в., связанные с главным собором Красной площади, известным в народе как собор Василия Блаженного, спустимся вниз к новому парку Зарядье, послушаем бой курантов, увидим место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и попадем в старинный район Москвы, Зарядье.