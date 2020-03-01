Необычные маршруты по Москве

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  4. Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города

Исследовать душевные уголки столицы и получить невероятный опыт, по-новому взглянув на Москву

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Вы надеваете наушники — и действие начинается! Вместе с главной героиней вы пройдете от ГУМа до высотки на Котельнической набережной, выберетесь на природу в парк Зарядье, заглянете в скрытые дворики и переулки.

Вас ждет личный рассказ об истории и архитектуре, культуре и быте москвичей.

В результате знакомые места обретут новый смысл, а исследование города обернется открытиями внутри себя.
2500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 25 человек
Встреча в ГУМе на Красной площади
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Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города

Что вас ожидает

Родная столица
Вашим проводником станет девушка Саша — международный журналист, которая прилетела в Москву на пару дней. Вы увидите город её глазами, услышите её историю, в которой тесно сплетается прошлое, настоящее и будущее столицы, традиции и повседневная жизнь.

Прогулка по центру
Экскурсия начнется в ГУМе, где когда-то жили москвичи. Вы увидите храм Василия Блаженного, заглянете в современный парк Зарядье. Поплутаете по улочкам Китай-города и Хитровки, услышите о парке, благоустроенном на деньги самих горожан. У стен Иоанно-Предтеченского монастыря вспомните «кровавую барыню» Салтычиху, а еще Саша проведет вас в секретный дворик и покажет все 3 вида кирпича, из которых построена Москва.
Экскурсия интерактивная: вас ждут советская зарядка, танцы и даже дегустация — закуски и настойки в русских традициях!

Променад в аудио-формате
Перед началом экскурсии вы получите оборудование и наушники. Объемный звук поможет почувствовать себя не просто слушателем, но участником представления. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать администратор с запасным оборудованием, к которому вы сможете обратиться по любым возникающим вопросам.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто скучает в туристических автобусах и предпочитает личный рассказ сухому перечислению дат.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию также можно провести на английском, немецком или французском языке. Для выбора языка напишите в личные сообщения.
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города
Моя Москва: спектакль-экскурсия по центру города

Экскурсия проводится в среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в ГУМе на Красной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Мы — команда независимых продюсеров, которые решили изменить подход к обычным экскурсиям и совместили сразу несколько жанров в одном. Имея за плечами почти 20-летний опыт создания различных мероприятий и театральных проектов, мы объединили театр, кино и экскурсию, создав уникальный продукт. Используя 3D-звук, как в голливудских фильмах, мы погружаем наших зрителей в другую реальность, и обычная прогулка становится уже не совсем прогулкой, а чем-то большим.
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