Необычные маршруты по Москве

Что вас ожидает

Родная столица

Вашим проводником станет девушка Саша — международный журналист, которая прилетела в Москву на пару дней. Вы увидите город её глазами, услышите её историю, в которой тесно сплетается прошлое, настоящее и будущее столицы, традиции и повседневная жизнь.

Прогулка по центру

Экскурсия начнется в ГУМе, где когда-то жили москвичи. Вы увидите храм Василия Блаженного, заглянете в современный парк Зарядье. Поплутаете по улочкам Китай-города и Хитровки, услышите о парке, благоустроенном на деньги самих горожан. У стен Иоанно-Предтеченского монастыря вспомните «кровавую барыню» Салтычиху, а еще Саша проведет вас в секретный дворик и покажет все 3 вида кирпича, из которых построена Москва.

Экскурсия интерактивная: вас ждут советская зарядка, танцы и даже дегустация — закуски и настойки в русских традициях!

Променад в аудио-формате

Перед началом экскурсии вы получите оборудование и наушники. Объемный звук поможет почувствовать себя не просто слушателем, но участником представления. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать администратор с запасным оборудованием, к которому вы сможете обратиться по любым возникающим вопросам.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто скучает в туристических автобусах и предпочитает личный рассказ сухому перечислению дат.