Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Следами трех эпох Можайск играл большую роль в истории 📖 России: здесь бывали почти все правители и нередко происходили таинственные события. Прогуливаясь по улочкам города, мы осмотрим фасады особняков, поговорим о купеческих родах и вспомним старинные легенды. Вы осмотрите прекрасный Никольский собор в неоготическом стиле, узнаете о судьбе знаменитого Дмитрия Пожарского, отыщете масонские символы и услышите предания о выдающихся жителях.
Символы Можайска Мы посетим территорию Можайского кремля и зайдем в средневековый Лужецкий монастырь, основанный святым Ферапонтом Белозерским — учеником Сергия Радонежского. Я расскажу об архимандрите и проведу вас к источникам, где можно будет набрать святой воды. А после, если захотите, мы посетим Бородинское поле, конную базу и фермерское хозяйство, где продается свежайшая молочная продукция.
Организационные детали
Экскурсия проходит на нашем легковом автомобиле 🚘 с удобным размещением до 3 человек. Выезд из Москвы от станции метро 🚇 «Бульвар Дмитрия Донского».
Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 и парковки
При желании за дополнительную плату мы можем посетить Бородинское поле, конную базу и фермерское хозяйство, где продается свежайшая молочная продукция
Предусмотрено время для фотопауз и обеда
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.