Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Следами трех эпох

Можайск играл большую роль в истории 📖 России: здесь бывали почти все правители и нередко происходили таинственные события. Прогуливаясь по улочкам города, мы осмотрим фасады особняков, поговорим о купеческих родах и вспомним старинные легенды. Вы осмотрите прекрасный Никольский собор в неоготическом стиле, узнаете о судьбе знаменитого Дмитрия Пожарского, отыщете масонские символы и услышите предания о выдающихся жителях.

Символы Можайска

Мы посетим территорию Можайского кремля и зайдем в средневековый Лужецкий монастырь, основанный святым Ферапонтом Белозерским — учеником Сергия Радонежского. Я расскажу об архимандрите и проведу вас к источникам, где можно будет набрать святой воды. А после, если захотите, мы посетим Бородинское поле, конную базу и фермерское хозяйство, где продается свежайшая молочная продукция.

Организационные детали