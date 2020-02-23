2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Невыдуманные истории Мясницкой

Проследить за развитием Москвы через истории одной улицы, узнать о старинных домах и их жителях

Мария
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Мария – ваш гид
В какую царскую резиденцию вела улица Мясницкая? Сколько земноводных «ползает» по фасаду единственного в Москве «китайского дома»? Почему хозяин одного из красивейших особняков эпохи модерн переживал о своей репутации? Я открою множество забавных и курьезных, а порой трагичных и жестоких, но неизменно правдивых историй.
4000 ₽
2800 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Лубянская площадь
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Невыдуманные истории Мясницкой
Невыдуманные истории Мясницкой

Что вас ожидает

Главная улица столицы
Мясницкая — Москва в миниатюре. Это можно заметить, изучая фасады зданий: классицизм, модерн, эклектика, модернизм и даже китайский стиль гармонично соседствуют друг с другом. Я расскажу об отличительных особенностях каждого архитектурного направления и научу вас определять, в какое время было построено здание. Эта старинная улица — кладезь городских преданий. Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу, а дом поэта Веневитинова помнит чтения «Бориса Годунова». Вы узнаете, как Пушкин способствовал восстанию декабристов, находясь в ссылке, где раньше находился памятник Бакунину и почему от него шарахались лошади московских извозчиков.

Люди и судьбы
Сто лет назад Мясницкая улица была чем-то вроде современного делового центра «Москва-сити». Вы узнаете о жизни купеческой Москвы и поймете, почему фарфор Матвея Кузнецова ценился наравне с китайским. А у доходного дома Стахеева услышите о жизни В. В. Маяковского, который написал здесь одно из известнейших своих стихотворений. Я расскажу, зачем в Московской академии живописи, ваяния и зодчества расстреливали гипсовые бюсты, какой гений ночевал на сдвинутых стульях в ее холодных классах и для чего Саврасов разбивал стекло. Мы отыщем самое крупное пристанище горгулий и химер в горде и московскую «башню Нотр-Дама», увидим творение архитектора, который хотел снести Москву с лица земли.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Невыдуманные истории Мясницкой
Невыдуманные истории Мясницкой
Невыдуманные истории Мясницкой
Невыдуманные истории Мясницкой
Невыдуманные истории Мясницкой
Невыдуманные истории Мясницкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Лубянская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Всем привет! Меня зовут Мария и я живу в одной из самых прекрасных столиц нашей планеты. Как заядлый путешественник, я объехала большое количество городов, но только Москва по-настоящему меня вдохновила! Я стала экскурсоводом именно благодаря ей. Невозможно видеть всю эту красоту и не хотеть говорить о ней, невозможно знать богатейшую историю столицы и не передавать эти знания! А поскольку я музыкант и жить не могу без музыки и звуков, то всегда включаю в свои экскурсии этот аспект. Со мной вы не только увидите и узнаете Москву, но и услышите ее!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
23 февраля 2020
Отличная экскурсия по Мясницкой с кучей неожиданных деталей - история домов и их владельцев сквозь разные эпохи.
Мария - интересный рассказчик и прекрасный гид. Советую тем, кто интересуется районами Москвы или просто хочет погулять по одной из самых старых улиц Москвы в интересной компании.
16 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Мария преподнесла информацию четко и по делу, затрагивая разные временные аспекты каждого архитектурного объекта, расположенного на Мясницкой. Экскурсионная программа построена не в форме простого повествования, а интересного диалога. Мы были вовлечены в исторические события разных эпох, архитектурных стилей, режимов и поколений. Мария провела для нас экскурсию в День влюблённых, наполнив программу историями о любви, за что ей отдельное спасибо! Только положительные впечатления и много интересной информации, о которой не задумываешься, проезжая или проходя по этой исторической улице в будничной суете. Очередное спасибо команде Трипстер! Рекомендуем «невыдуманные истории Мясницкой»!

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