2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главная улица столицы

Мясницкая — Москва в миниатюре. Это можно заметить, изучая фасады зданий: классицизм, модерн, эклектика, модернизм и даже китайский стиль гармонично соседствуют друг с другом. Я расскажу об отличительных особенностях каждого архитектурного направления и научу вас определять, в какое время было построено здание. Эта старинная улица — кладезь городских преданий. Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу, а дом поэта Веневитинова помнит чтения «Бориса Годунова». Вы узнаете, как Пушкин способствовал восстанию декабристов, находясь в ссылке, где раньше находился памятник Бакунину и почему от него шарахались лошади московских извозчиков.

Люди и судьбы

Сто лет назад Мясницкая улица была чем-то вроде современного делового центра «Москва-сити». Вы узнаете о жизни купеческой Москвы и поймете, почему фарфор Матвея Кузнецова ценился наравне с китайским. А у доходного дома Стахеева услышите о жизни В. В. Маяковского, который написал здесь одно из известнейших своих стихотворений. Я расскажу, зачем в Московской академии живописи, ваяния и зодчества расстреливали гипсовые бюсты, какой гений ночевал на сдвинутых стульях в ее холодных классах и для чего Саврасов разбивал стекло. Мы отыщем самое крупное пристанище горгулий и химер в горде и московскую «башню Нотр-Дама», увидим творение архитектора, который хотел снести Москву с лица земли.