Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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О возникновении и престиже некрополя

Около древней обители, за стенами которой прятали женщин со множеством частиц «не»: неординарных, непосредственных, часто неудобных и неугодных, но всегда небедных и непростых, раскинулось Новодевичье кладбище. Сначала ему хватало места в периметре «привилегированной женской темницы», но к концу 19 века кладбище заполнило собой 2, 7 гектара. Мы будем прогуливаться по территории некрополя, которая сейчас больше походит на ухоженный парк 🌳, и разговаривать о его расцвете и расширении, а также о том, как оно стало последним пристанищем для творческой диаспоры и других важных людей страны.

Оживить эпизоды из биографии «постояльцев»

Что вдова Вертинского вложила в руку мертвого мужа? Правда ли, что на могиле Булгакова камень с могилы Гоголя? Как Вера Мухина увековечила память Максима Пешкова, вопреки желанию его отца — Максима Горького? Вероятно, вы сталкивались с этими вопросами, если знакомились с историей 📖 Новодевичьего кладбища. Но кроме них мы обсудим и менее известные, но любопытные факты. Вы узнаете о советской масонской ложе и могиле её яркого представителя — скульптора Сергея Меркурова. Откроете для себя конфликт двух символов советской культуры — Клавдии Шульженко и Екатерины Фурцевой. А также впечатлитесь другими историями об известных людях, получивших здесь последний приют.

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