Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Новодевичье кладбище: история и люди

О возникновении некрополя, его репутации, известных лицах и других фактах

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Почему кладбище носит статус самого престижного в России? Вы узнаете его историю 📖 от истоков, поймёте причины расцвета и услышите о знаменитых людях, которым некрополь прежде давал работу, а позже уже последний приют.

Мы пройдём по ухоженным аллеям кладбища и рассмотрим склепы, памятники, кованые теремки — и, конечно, полюбуемся Новодевичьим монастырём.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 990 ₽ за человека

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Новодевичье кладбище: история и люди
Новодевичье кладбище: история и люди

Что вас ожидает

О возникновении и престиже некрополя
Около древней обители, за стенами которой прятали женщин со множеством частиц «не»: неординарных, непосредственных, часто неудобных и неугодных, но всегда небедных и непростых, раскинулось Новодевичье кладбище. Сначала ему хватало места в периметре «привилегированной женской темницы», но к концу 19 века кладбище заполнило собой 2, 7 гектара. Мы будем прогуливаться по территории некрополя, которая сейчас больше походит на ухоженный парк 🌳, и разговаривать о его расцвете и расширении, а также о том, как оно стало последним пристанищем для творческой диаспоры и других важных людей страны.

Оживить эпизоды из биографии «постояльцев»
Что вдова Вертинского вложила в руку мертвого мужа? Правда ли, что на могиле Булгакова камень с могилы Гоголя? Как Вера Мухина увековечила память Максима Пешкова, вопреки желанию его отца — Максима Горького? Вероятно, вы сталкивались с этими вопросами, если знакомились с историей 📖 Новодевичьего кладбища. Но кроме них мы обсудим и менее известные, но любопытные факты. Вы узнаете о советской масонской ложе и могиле её яркого представителя — скульптора Сергея Меркурова. Откроете для себя конфликт двух символов советской культуры — Клавдии Шульженко и Екатерины Фурцевой. А также впечатлитесь другими историями об известных людях, получивших здесь последний приют.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию можно провести индивидуально только для вашей компании. Для этого при заказе выберете 1 билет 🎫 «Индивидуальная экскурсия ⛳ для 1-5 человек».
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Спортивная
Новодевичье кладбище: история и люди
Новодевичье кладбище: история и люди
Новодевичье кладбище: история и люди
Новодевичье кладбище: история и люди
Новодевичье кладбище: история и люди
Новодевичье кладбище: история и люди

Экскурсия проводится в субботу в 14:30, в воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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