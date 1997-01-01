Познакомившись у театра Сатиры, мы вспомним на мгновение, что стоим возле легендарного бывшего московского конного цирка и, загадав первое желание на дорожку, окажемся на Садовой 10;
Здесь это первое желание можно опустить в самую мистическую почту Мастера, ведь все желания, оказавшиеся в этой почте, в день исполнения желания, последнюю субботу августа, улетают на шариках в небо;
А в самом известном на весь мир «нехорошем подъезде» попросим исполнения любой мечты у самого Булгакова;
В кафе на Патриарших или на Малой Бронной, закрепив желания печеньями с предсказаниями, мы отправимся на Тверской бульвар, к великому и легендарному дубу исполнения желаний, где сам Кот учёный вместе с Пушкиным могут появиться в любой момент и рассказать старинные предания дуба желаний!
Важная информация
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Триумфальная площадь
Место завершения
🏁 Памятник А.С. Пушкину
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.