Мос-Тур – Гид из Москвы

Мы будем гулять 👣 по Москве, загадывать желания, мечтать, и вместе с этим, увидим замечательные места и услышим удивительные истории 📖.



Экскурсию ⛳ ведёт, экскурсовод, который сможет не только рассказать вам множество интересных фактов, но и погрузит вас в прекрасную атмосферу праздника и Нового года.