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Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Мы будем гулять 👣 по Москве, загадывать желания, мечтать, и вместе с этим, увидим замечательные места и услышим удивительные истории 📖.

Экскурсию ⛳ ведёт, экскурсовод, который сможет не только рассказать вам множество интересных фактов, но и погрузит вас в прекрасную атмосферу праздника и Нового года.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 120 ₽ за человека

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Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом

Что вы увидите

  • Театр Сатиры
  • Сад Аквариум
  • Нехороший подъезд
  • Патриаршие пруды
  • Улица Малая Бронная
  • Чаепитие в кафе с сюрпризом
  • Тверской бульвар
  • Дуб исполнения желаний
  • Памятник А. С. Пушкину
Вперёд по тропе исполнения желаний
  • Познакомившись у театра Сатиры, мы вспомним на мгновение, что стоим возле легендарного бывшего московского конного цирка и, загадав первое желание на дорожку, окажемся на Садовой 10;
  • Здесь это первое желание можно опустить в самую мистическую почту Мастера, ведь все желания, оказавшиеся в этой почте, в день исполнения желания, последнюю субботу августа, улетают на шариках в небо;
  • А в самом известном на весь мир «нехорошем подъезде» попросим исполнения любой мечты у самого Булгакова;
  • В кафе на Патриарших или на Малой Бронной, закрепив желания печеньями с предсказаниями, мы отправимся на Тверской бульвар, к великому и легендарному дубу исполнения желаний, где сам Кот учёный вместе с Пушкиным могут появиться в любой момент и рассказать старинные предания дуба желаний!
Важная информация
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Триумфальная площадь
Место завершения
🏁 Памятник А.С. Пушкину
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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