Обзорная автобусная экскурсия – идеальный вариант знакомства с городом.

В ходе 4-часовой программы мы увидим основные достопримечательности столицы: Московский Кремль, Красную Площадь, Храм Христа Спасителя, небоскребы Москва-сити и другие известные места. Профессиональный гид увлекательно расскажет о многовековой истории Москвы и о том, как со временем менялся архитектурный облик города.

В ходе маршрута мы сделаем до пяти остановок с выходами:

Красная площадь – главная площадь столицы. Мы поговорим об истории кремлевских башен и стен, Мавзолея, ГУМа, Собора Казанской иконы Божией Матери и храма Василия Блаженного. Также у нас будет свободное время для ярких фото. (Красная площадь может быть перекрыта в связи с проведением официальных мероприятий, в этом случае экскурсия проход по альтернативному маршруту.)

Храм Христа Спасителя – главный православный храм Москвы, и прекрасная панорама Кремля с ажурного Патриаршего моста.

Новодевичий монастырь – уникальный архитектурный ансамбль, внесенный в список ЮНЕСКО.

Смотровая площадка Воробьевых гор, откуда открывается красивый панорамный вид на всю Москву, главный корпус МГУ и стадион Лужники. С высоты птичьего полета можно увидеть и посчитать шпили знаменитых сталинских высоток.

Небоскребы делового комплекса Москва-сити, которыми мы будем любоваться с лучшего ракурса, остановившись на набережной.