Обзорная экскурсия по Москве (вечерняя)

Обзорная экскурсия по Москве

Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Москве (вечерняя)
Обзорная экскурсия по Москве (вечерняя)
Обзорная экскурсия по Москве (вечерняя)
Обзорная экскурсия по Москве (вечерняя)
Обзорная экскурсия по Москве (вечерняя)

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Большой театр
  • Сталинские высотки
  • Москва-Сити
  • Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Вечером Москва преображается и приобретает совершенной иной облик. В огнях вечерней иллюминации просторные набережные и ажурные мосты, уютные переулки и каждое отдельное здание смотрятся совсем по-иному. Столица выглядит нарядно и сказочно!

В сопровождении профессионального экскурсовода вы узнаете много интересных историй из жизни Москвы и познакомитесь с самыми красивыми местами столицы.

Индивидуальный формат проведения экскурсии позволяет в большей степени учитывать пожелания туристов. Вы получите ответы на все интересующие вас вопросы!

Программа

  • Вы прогуляетесь по Красной площади, самой главной и самой красивой площади столицы, узнаете ее тайны и многовековую историю
  • Полюбуетесь красотой Большого театра
  • Увидите самые красивые набережные и сосчитаете все семь Сталинских высоток
  • Сделаете восхитительные фото на фоне небоскребов Москва-Сити
  • Прогуляетесь по живописному Патриаршему мосту, с которого открывается великолепный вид на кремлевские купола в вечерней подсветке
  • Узнаете уникальную историю Храма Христа Спасителя
  • Полюбуетесь великолепной панорамой вечерней Москвы с Воробьевых гор и узнаете где в Москве находится Голливуд

Четыре остановки на маршруте по 10-20 минут:

  • Красная площадь*, Васильевский спуск, храм Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя, Патриарший мост
  • Воробьевы горы*, смотровая площадка, здание МГУ
  • Москва-Сити, вид с набережной Т. Шевченко или Краснопресненской

* При проведении официальных мероприятий Красная площадь и Воробьевы горы могут быть перекрыты. В таких случаях заранее согласовывается альтернативный маршрут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Трансфер по маршруту на комфортабельном легковом транспорте
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 18:00

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