Вечером Москва преображается и приобретает совершенной иной облик. В огнях вечерней иллюминации просторные набережные и ажурные мосты, уютные переулки и каждое отдельное здание смотрятся совсем по-иному. Столица выглядит нарядно и сказочно!

В сопровождении профессионального экскурсовода вы узнаете много интересных историй из жизни Москвы и познакомитесь с самыми красивыми местами столицы.

Индивидуальный формат проведения экскурсии позволяет в большей степени учитывать пожелания туристов. Вы получите ответы на все интересующие вас вопросы!