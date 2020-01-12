Что вас ожидает

Ворота города

Мы встретимся у памятника Виктору Павловичу Ногину, имя которого носит город. Из сквера открывается отличный вид на ворота города и здание железнодорожного вокзала. Я расскажу о его истории и известной династии Морозовых, а также объясню, как он связан с нынешним министром иностранных дел. Далее, прогуливаясь по историческому центру, вы увидите памятный знак у Ногинского военкомата, откуда уже в первый день войны горожане добровольно уходили на фронт.

Ямская слобода и местные шедверы

Оказавшись на площади Бугрова, вы сразу заметите здание Краеведческого музея, где порой можно увидеть шедевры Айвазовского, Левитана и Рокотова. Если захотите, мы зайдем туда или в филиал, посвященный ямскому промыслу. Я расскажу о традициях, обычаях и культуре региона, местных особенностях и легендах. А после покажу символ города — Богоявленский собор — и Тихвинскую церковь в стиле Богородский модерн, за стенами которой хранится фаянсовый иконостас.

Народные герои

В завершение прогулки мы подойдем к драматическому театру и поговорим о выдающихся артистах Ногинска, заглянем во дворик старинной школы им. В. Г. Короленко, которая раньше была классической женской гимназией, и остановимся на Фонтанной площади, через дорогу от площади Победы и Мемориала Славы. Обойдя исторический центр, мы вернемся к привокзальному скверу, по пути осмотрев еще несколько знаковых памятников.