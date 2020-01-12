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  4. От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия

Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне

Евгения
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Евгения – ваш гид
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника В.П. Ногину
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У этой экскурсии1 отзыв
5
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Ворота города
Мы встретимся у памятника Виктору Павловичу Ногину, имя которого носит город. Из сквера открывается отличный вид на ворота города и здание железнодорожного вокзала. Я расскажу о его истории и известной династии Морозовых, а также объясню, как он связан с нынешним министром иностранных дел. Далее, прогуливаясь по историческому центру, вы увидите памятный знак у Ногинского военкомата, откуда уже в первый день войны горожане добровольно уходили на фронт.

Ямская слобода и местные шедверы
Оказавшись на площади Бугрова, вы сразу заметите здание Краеведческого музея, где порой можно увидеть шедевры Айвазовского, Левитана и Рокотова. Если захотите, мы зайдем туда или в филиал, посвященный ямскому промыслу. Я расскажу о традициях, обычаях и культуре региона, местных особенностях и легендах. А после покажу символ города — Богоявленский собор — и Тихвинскую церковь в стиле Богородский модерн, за стенами которой хранится фаянсовый иконостас.

Народные герои
В завершение прогулки мы подойдем к драматическому театру и поговорим о выдающихся артистах Ногинска, заглянем во дворик старинной школы им. В. Г. Короленко, которая раньше была классической женской гимназией, и остановимся на Фонтанной площади, через дорогу от площади Победы и Мемориала Славы. Обойдя исторический центр, мы вернемся к привокзальному скверу, по пути осмотрев еще несколько знаковых памятников.

Организационные детали

  • Возможен расширенный вариант обзорной экскурсии на личном транспорте туриста с посещением других объектов
  • Просьба связаться с гидом перед бронированием для уточнения даты и времени экскурсии
  • Экскурсия также может проходить в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 10 человек — 3000 рублей.

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Билеты в Краеведческий музей (посещение по желанию) оплачиваются отдельно — 100 руб./взрослый, 50 руб./детский
  • Обед не предусмотрен
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия

Экскурсия проводится в понедельник в 10:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 16:00 и 19:00, в субботу в 10:00 и 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у памятника В.П. Ногину.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евгения
Евгения
Меня зовут Евгения. Я родилась и всю жизнь живу в Ногинске, как и мои родители. Так случилось благодаря А. И. Морозову: он пригласил в Богородск моего прапрадеда как хорошего специалиста. Я занимаюсь туристско-краеведческой работой с учащимися. Мои воспитанники начинают с походов по родному краю и заканчивают многодневными пешими и водными путешествиями по России, во время которых собирают краеведческий материал. В соавторстве с коллегами я написала несколько книг об истории города и династии Морозовых, справочное пособие по краеведению, помогала в создании путеводителя по Ногинску и разработала несколько буклетов. Я хочу сохранить 650-летнюю историю малой родины и рассказать о ней гостям.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Елена
12 января 2020
Просто замечательная экскурсия! Нас было две семьи с двумя детьми 8 и 12 лет, понравилось всем без исключения! Евгения историк, она прекрасный рассказчик; узнали много нового, вспомнили , что давно успели забыть))) рекомендую Евгению, как профессионала своего дела. Я часто бываю в разных городах на экскурсиях, но такие экскурсоводы действительно редкость! Спасибо за доставленное удовольствие 😊

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