Александр проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Открыть достояние Подольска!

Познакомиться с ценными памятниками старины на экскурсии по усадьбам, музеям и храмам города

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Соседи мегаполисов часто лишены внимания к наследию их прошлого.

Исправим эту несправедливость! В программе: усадьба, где заседал «Арзамас», а Карамзин написал знаменитый труд; «королева подмосковных церквей»; «Подольское море» и истории о крошечном селе, ставшем одним из крупнейших городов области.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на станции Щербинка
Забронировать экскурсию
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!

Что вас ожидает

Историческое наследие Подольска
Близкое соседство с Москвой, бурное строительство многоэтажек, промышленность — всё это сыграло с памятниками города злую шутку. К Подольску стали относиться, как к современному мегаполису, вокруг которого будто ничего интересного нет. Но вы только вслушайтесь в названия: «королева подмосковных церквей», русский Парнас, «Подольское море», усадьба графа Ф. Толстого… Ну как? Да и чего стоит исторический центр, который ежедневно тысячи машин пролетают мимо! А ведь его бережно хранят, и это редкая возможность увидеть, с чего начинался город, когда село Подол состояло всего из одной застроенной крестьянскими дворами улицы, которую пересекала река Пахра.

Первое знакомство
Если вы будете на автомобиле, мы договоримся о месте встречи индивидуально. А если приедете на общественном транспорте — начнем экскурсию со станции Щербинка. Я немного расскажу об истории одноимённой деревни и покажу «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ» — испытательный полигон для железнодорожного транспорта, до 1960 года единственный в мире!

Усадьба Остафьево — русский Парнас
Возле роскошного усадебного здания я расскажу о деталях, которые раскрывают изначальное предназначение комплекса: о залах для балов и открытых галереях-колоннадах для летних чаепитий. Вы узнаете, как мечтал здесь проводить время хозяин усадьбы Вяземский и какие вещи Пушкина сохранил на память о друге. Поговорим о его гостях — ярких личностях 19 века — и собраниях литературного общества «Арзамас». И, конечно, не оставим без внимания факт, что в Остафьево 12 лет жил Карамзин и именно здесь написал свой главный труд — «Историю государства Российского».

Усадьбы Баскакова и «Ивановское»
Следующая остановка, усадьба Баскакова, буквально за поворотом! Этому барскому дому не повезло: от него сохранились всего четыре колонны с лепниной. Но мы попробуем вместе воссоздать былую картину — помогут в этом архивные источники и расспросы местных жителей, которым я уделил немало времени. А чуть позже в программе — музей в усадьбе «Ивановское», где речь пойдет об архитектуре большого господского дома, его приемах, камине в стиле Людовика XVI, развалинах усадебного театра и самом хозяине — предке Л. Толстого.

Музей-заповедник «Подолье»
Возле историко-мемориального музея я расскажу о его экспонатах, позволяющих представить истоки города. Вы узнаете о замечательной и продуманной экспозиции «Подольск купеческий», повествующей о мещанских и купеческих династиях. И если захотите посетить музей, вас будут ждать аутентичные предметы быта, подлинная старинная мебель, семейные реликвии, а также архивные документы 19-20 веков и родовые древа династий.

Храмы Подольска
Неподалеку от музея я покажу два храма — скромную церковь Воскресения Словущего времён основания села Подол и богато оформленный Троицкий собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года. А ближе к вечеру вашему взору предстанет церковь Знамения Пресвятой Богородицы, освященная «в присутствии Государя Петра Великого». Именно её сейчас во всех источниках и путеводителях называют «королевой подмосковных церквей»!

«Подольское море» и панорамные виды
При наличии сил и времени мы дойдем до огромной заброшенной пятиэтажной конструкции плотины, где я расскажу о проекте «Подольское море». А рядом с ней — холм древнего городища Луковня, с которого откроется вид на древнее Подмосковье. Да, вы не поверите своим глазам, что находитесь всего в пяти минутах от цивилизации!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты на автобусы для проезда между точками маршрута по городу.
  • Экскурсия начинается на станции Щербинка. До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Доехать из Москвы можно на автомобиле, на автобусе от станций метро Анино и Бульвар Дмитрия Донского или на электричке с Курского вокзала.
  • На экскурсии предполагается только внешний осмотр усадебных парков и построек. Если вы захотите посетить помещения усадеб или музеи, для этого можно будет выделить время в программе.
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции Щербинка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
Напишите мне

Александр проводит ещё 3 экскурсии

Серпухов — жемчужина Южного ПодмосковьяСерпухов — жемчужина Южного ПодмосковьяСерпухов — жемчужина Южного Подмосковья
5000 за экскурсию
8 часов
Пройти по семи векам города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Уютный город на Наре некогда был крупнейшим в области, а его земли помнят времена монгольских набегов. На провинциально-неспешной прогулке вы узнаете историю старинных святынь и древнего кремля; пройдете по стопам Толстого и Чехова; услышите о славном купеческом прошлом и откроете немало любопытных фактов!
Авторская прогулка по окрестностям СерпуховаАвторская прогулка по окрестностям СерпуховаАвторская прогулка по окрестностям Серпухова
5000 за экскурсию
8 часов
Открыть историческое и природное богатство края на пешеходной экскурсии вдоль берега Протвы
Приглашаю вас в удивительные места, где прошло моё детство. В программе — город в лесу Протвино, руины огромной мельницы, живописная река и водопады, следы первых поселений времён основания Москвы, исчезающая усадьба Дашковой и целый сундук рассказов, которые я бережно собирал по воспоминаниям земляков и архивам!
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлоеПрогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлоеПрогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
5000 за экскурсию
8 часов
Пролить свет на историю города, услышать о его знаменитых жителях и посетить старинные памятники
За усадьбой писателя, увы, не видят других богатств города, а ведь он вырос из деревни, существовавшей без малого тысячу лет! Чем жила столица древнерусской волости, что испытал храм 16 века, как в старину доставляли почту, где жили потомки Пушкина и работал сторожем родовитый Рюрикович? Об этом на авторской экскурсии по Чехову.

Экскурсии по пригородам Москвы

Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Боровский край в шести векахБоровский край в шести векахБоровский край в шести веках
2500 за экскурсию
2.5 часа
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Боровск — один из древнейших городов Подмосковья, в котором эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы. В очертаниях деревянной Покровской церкви, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бэнкси» и аромате монастырской выпечки вам откроются душа города и его многовековая история.
Глухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нить
От 3400 за экскурсию
3 часа
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Ногинск — небольшой городок в Подмосковье. Даже коренные жители со временем забывают его историю. Но — поверьте — она достойна быть увековеченной! Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите важные памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах и попробуете легендарное ногинское мороженое.
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
300 за человека
3 часа
1 отзыв
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
Живописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы Подмосковья
6000 за экскурсию
5 часов
Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек. Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком. Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы