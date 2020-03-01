Галина проводит ещё 17 экскурсий

Что вас ожидает

История «шестидесятников»

Физики и лирики, стиляги и диссиденты, КВН и политические процессы, идеализм и цензура, смех и трагедия — все это было в 60-70е годы, когда советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. Оттепель на то и оттепель, чтобы идеализировать и ждать перемен к лучшему. Мы поговорим о надеждах и поисках удачных и не очень, но новых форм в искусстве, культуре, науке и даже в сельском хозяйстве. Это десятилетие не было непрерывным взлетом, скорее, оно напоминало американские горки: вверх-вниз, от надежд к разочарованию. Поэтому не забудем и про теневые стороны: «закрытые» процессы, железный занавес, «101 километр», борьбу с любым инакомыслием, психушки, указ об усилении борьбы с тунеядством и другие неприятные стороны советской действительности.

Взглянуть на Парк Горького под другим углом

Меряя шагами парковые дорожки, вы будете погружаться в весеннее настроение и романтизм той эпохи, приходящей в себя после кровопролитной войны и ужаса репрессий. Вы узнаете, какими были первые квартирники, почему в команды КВН старались не принимать бородатых, где в Москве находится Брод и чем ботинки на манной каше лучше каши из топора. Будут стихи, анекдоты — куда же без них — разговоры о театре, политике, космосе, быте, коммуналках, хрущевках и многих других составляющих того времени.

Для подготовки экскурсии активно использовались мемуары и воспоминания шестидесятников. Как широко известных (Людмила Алексеева, Василий Аксенов, Булат Окуджава, Андрей Битов, Евгений Евтушенко, Александр Городницкий и др), так и известных в узких кругах первых советских диссидентов, хиппи, бывших стиляг, автостопщиков.