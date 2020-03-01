Галина проводит ещё 17 экскурсий

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  4. Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького

Погружение в эпоху советских надежд

Галина
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Галина – ваш гид
Мы поговорим с вами о самом оптимистичном и ностальгическом периоде 20 века, названным Оттепелью, гуляя по одному из знаковых мест тех лет – парку имени Горького.
От 3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
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Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького

Что вас ожидает

История «шестидесятников»
Физики и лирики, стиляги и диссиденты, КВН и политические процессы, идеализм и цензура, смех и трагедия — все это было в 60-70е годы, когда советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. Оттепель на то и оттепель, чтобы идеализировать и ждать перемен к лучшему. Мы поговорим о надеждах и поисках удачных и не очень, но новых форм в искусстве, культуре, науке и даже в сельском хозяйстве. Это десятилетие не было непрерывным взлетом, скорее, оно напоминало американские горки: вверх-вниз, от надежд к разочарованию. Поэтому не забудем и про теневые стороны: «закрытые» процессы, железный занавес, «101 километр», борьбу с любым инакомыслием, психушки, указ об усилении борьбы с тунеядством и другие неприятные стороны советской действительности.

Взглянуть на Парк Горького под другим углом
Меряя шагами парковые дорожки, вы будете погружаться в весеннее настроение и романтизм той эпохи, приходящей в себя после кровопролитной войны и ужаса репрессий. Вы узнаете, какими были первые квартирники, почему в команды КВН старались не принимать бородатых, где в Москве находится Брод и чем ботинки на манной каше лучше каши из топора. Будут стихи, анекдоты — куда же без них — разговоры о театре, политике, космосе, быте, коммуналках, хрущевках и многих других составляющих того времени.

Для подготовки экскурсии активно использовались мемуары и воспоминания шестидесятников. Как широко известных (Людмила Алексеева, Василий Аксенов, Булат Окуджава, Андрей Битов, Евгений Евтушенко, Александр Городницкий и др), так и известных в узких кругах первых советских диссидентов, хиппи, бывших стиляг, автостопщиков.

Организационные детали

При желании, экскурсия может проводиться на роликах, самокатах или ледовых коньках, только предупредите меня заранее, чтобы я тоже была подготовлена

Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького
Оттепель: нескучная прогулка по парку Горького

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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