Что вы увидите
- Черниговский Гефсиманский скит
- подземные церкви
- храм во имя блаженной святой Ксении Петербургской
- Успенский храм
- собор во имя Спиридона Тримифунтского
Торжественная и очень красивая праздничная Пасхальная литургия ждет вас в Николо-Сольбинском монастыре.
+Что входит
- транспортное обслуживание автобусом туристического класса
- услуги экскурсовода по всему маршруту
- два обеда
- экскурсии согласно программе
Начало
🚩 м. ВДНХ (выход № 4),
Место завершения
🏁 м. ВДНХ (выход № 4), Возвращение в Москву запланировано к 06:00 2 мая
Экскурсия проводится 01. 05. 2021 в 13. 45
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
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