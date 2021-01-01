Центр Р. – Гид из Москвы

Светлый праздник Пасхи на литургии в обители подарит вам умиротворение и спокойствие.



Приглашаем вас побывать в Черниговском Гефсиманском ските и в пещерных храмах, набрать воды в святом источнике, а также посетить праздничное ночное богослужение в Николо-Сольбинском монастыре.