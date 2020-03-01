Кристина проводит ещё 1 экскурсию

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Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города

Кристина
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Кристина – представитель гидов
На прогулке по самым значимым и интересным объектам Калуги вы познакомитесь с ее прошлой и настоящей жизнью.

Побываете в местах, связанных с биографией Циолковского, узнаете, чем были примечательны палаты калужских купцов и что интересного можно открыть в архитектуре города.

С обзорной площадки окинете взглядом окрестности, реку Оку и красивые купола церквей.

Посетите военные мемориалы и любимые парки местных жителей.

А кроме того, вы увидите один из немногих мостов в России, построенных по принципу древнеримских виадуков.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Первое знакомство с Калугой
Первое знакомство с Калугой

Что вас ожидает

По следам Циолковского
Экскурсия начнется с «космической заставы Калуги» — именно так называли бывшие в Калуге космонавты Площадь Мира. Здесь вы увидите памятник К. Э. Циолковскому на фоне ракеты, затем, проехав вдоль сквера Мира, вы окажетесь возле памятника 600-летия Калуги — местные называют его «Шарик». Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства. По пути вам встретится памятник Ю.А. Гагарину и ракета, о назначении которой я подробно расскажу во время прогулки. А возле композиции «Встреча Королева и Циолковского» поговорим о спорах о реальности их встречи, которые ведутся до сих пор. Кроме того, вы пройдетесь по парку, где на протяжении 43 лет почти каждый день гулял или катался на велосипеде знаменитый теоретик космонавтики. При желании, посетите его могилу, а также увидите здание одной из старейших школ Калуги, где Циолковский преподавал физику и астрономию.

Исторический центр Калужской губернии
В сердце города вы встретите дом Билибина, где долгое время жил имам Чечни и Дагестана. У самого старого жилого здания поговорим об истории палат купцов Коробовых и легендах, связанных с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек в Калуге. Во дворе усадьбы Золотаревых вы познакомитесь с планировкой комплекса, задуманного для приема царственных особ. На примере палат купца Макарова я расскажу об особенностях калужской гражданской архитектуры 18 века. В программе также будет мост, построенный по принципу древнеримских виадуков. По пути вы узнаете, где в 18 веке располагались границы Калуги, и увидите пограничный обелиск. На прогулке по Золотой аллее встретите величественное и богатое здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги. А в парке культуры и отдыха вас будет ждет рассказ о деревянной крепости, которая здесь располагалась раньше.

Панорамные виды, храмы и бывшие торговые ряды
Со смотровой площадки вам откроется изумительный вид на лежащую внизу реку Оку. Вы увидите мост на Правый берег, новостройки и золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Около фонтана «Девушка с зонтиком» вы узнаете любопытную историю его восстановления. После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли. Кроме того, вы осмотрите комплекс административных зданий Калужской губернии, выстроенных согласно Екатерининскому плану застройки города. А история Гостиного двора погрузит вас во времена старинных торговых рядов.

Военные мемориалы и памятные места Калуги
На площади Победы поговорим о тяжелых временах Великой отечественной войны. Вы увидите статую Родины-матери, держащей в руках ленту реки Оки и спутник земли, Вечный огонь, памятник маршалу Жукову и другие мемориалы, связанные с военными сражениями. По центральной улице Калуги вы вернетесь в начальную точку путешествия. По пути увидите бронзовые скульптуры, усадьбу купца Ракова, первый в Калуге звуковой кинотеатр. Мы сделаем остановку около калужского Арбата — улицы Театральной, где вы сможете загадать желание возле одного из популярных местных памятников и сфотографироваться на фоне памятника Циолковскому.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Калуге. До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Доехать из Москвы можно на автомобиле или на электричке с Киевского вокзала (около 3 часов в пути).
  • Встречаемся возле места, известного всем калужанам — Торгового центра XXI век.
  • Экскурсия может быть организованна как на вашем транспорте, так и на нашем.
  • Стоимость транспорта в экскурсию не входит и оплачивается дополнительно: легковая машина(1-3 человека) — 1000 р.; минивен (4-7 человек) — 2000 р.; микроавтобус (8-19 человек) — 3000 р.
Первое знакомство с Калугой
Первое знакомство с Калугой
Первое знакомство с Калугой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
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Кристина проводит ещё 1 экскурсию

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