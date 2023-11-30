Пешеходная экскурсия по Владимиру

Индивидуальная экскурсия в Москве
На экскурсии Вы сможете насладиться красотой города, откроете для себя главные и тайные места, ощутите царящую здесь атмосферу древности и старины.

А также познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Золотые ворота
  • Дмитриевский собор
  • Успенский собор
  • Парк Пушкина и другие места

Описание

Что вас ожидает: Сокровища Владимира Владимир — город, пропитанный историей. Ярчайшее тому подтверждение — Золотые ворота, уникальный памятник древнерусского зодчества. Когда-то они были парадным входом в княжескую часть города. Сегодня это — один из его главных символов. Следующим сокровищем в нашей программе станет белокаменный Дмитриевский собор. Его изящная резьба — высшая точка развития древнерусской архитектуры. Увидим мы и Успенский собор, где сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. Вы прогуляетесь по парку Пушкина, который является любимейшим местом прогулок и отдыха жителей Владимира. Он расположен в старинной и самой красивой части города на берегу Клязьмы. Многолетняя история Владимира связана с именами знаменитых соотечественников. Александр Невский, Андрей Боголюбский, Дмитрий Пожарский, братья Столетовы, Александр Суворов — об их пребывании в городе мы поговорим подробнее. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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