На экскурсии Вы сможете насладиться красотой города, откроете для себя главные и тайные места, ощутите царящую здесь атмосферу древности и старины.
А также познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А также познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
30
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1
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Парк Пушкина и другие места
Описание
Что вас ожидает: Сокровища Владимира Владимир — город, пропитанный историей. Ярчайшее тому подтверждение — Золотые ворота, уникальный памятник древнерусского зодчества. Когда-то они были парадным входом в княжескую часть города. Сегодня это — один из его главных символов. Следующим сокровищем в нашей программе станет белокаменный Дмитриевский собор. Его изящная резьба — высшая точка развития древнерусской архитектуры. Увидим мы и Успенский собор, где сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. Вы прогуляетесь по парку Пушкина, который является любимейшим местом прогулок и отдыха жителей Владимира. Он расположен в старинной и самой красивой части города на берегу Клязьмы. Многолетняя история Владимира связана с именами знаменитых соотечественников. Александр Невский, Андрей Боголюбский, Дмитрий Пожарский, братья Столетовы, Александр Суворов — об их пребывании в городе мы поговорим подробнее. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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