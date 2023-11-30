На экскурсии Вы сможете насладиться красотой города, откроете для себя главные и тайные места, ощутите царящую здесь атмосферу древности и старины. А также познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Описание

Что вас ожидает: Сокровища Владимира Владимир — город, пропитанный историей. Ярчайшее тому подтверждение — Золотые ворота, уникальный памятник древнерусского зодчества. Когда-то они были парадным входом в княжескую часть города. Сегодня это — один из его главных символов. Следующим сокровищем в нашей программе станет белокаменный Дмитриевский собор. Его изящная резьба — высшая точка развития древнерусской архитектуры. Увидим мы и Успенский собор, где сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. Вы прогуляетесь по парку Пушкина, который является любимейшим местом прогулок и отдыха жителей Владимира. Он расположен в старинной и самой красивой части города на берегу Клязьмы. Многолетняя история Владимира связана с именами знаменитых соотечественников. Александр Невский, Андрей Боголюбский, Дмитрий Пожарский, братья Столетовы, Александр Суворов — об их пребывании в городе мы поговорим подробнее. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.