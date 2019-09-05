2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петровка: от балета до пистолета

Прогуляться по одной из красивейших улиц Москвы и раскрыть секреты её хроник

Елена и Ольга
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Елена и Ольга – ваш гид
Петровка зрелищная, торгово-гостиная, ресторанная и административно-властная — этой улице есть, что показать.

Вы прогуляетесь от знаменитой балетно-оперной сцены до Главного Управления, где наличие пистолета на боку было не желательным, а обязательным.

Узнаете о доходных и торговых домах, посетите древний монастырь и услышите о прошлом московских улиц.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча у станции метро Театральная
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета

Что вас ожидает

Дома аристократии
Прогулка начнется на Театральной площади, где разместились по соседству театры Большой русской сцены. Вы узнаете, как появилась площадь и какими зрелищами гордится это символическое место. Мы пройдем вдоль легендарного «Петровского пассажа» и роскошных доходных домов позапрошлого века, поговорим о судьбе «Берлинского дома» и бывшего «Мюр и Мерилиза», рассмотрим музей ну очень современного искусства. Каждое здание достойно отдельного внимания: вы услышите их историю и узнаете о людях, с которыми они связаны.

От монастыря до памятника поэту
Нам встретится Высоко-Петровский монастырь, один из самых старинных в Москве. Мы заглянем во двор и полюбуемся уникальным «византийцем». Далее пересечем Бульварное кольцо и поговорим о его появлении. А в торце Страстного бульвара раскланяемся перед памятником знаменитого человека, раскинувшего руки и запрокинувшего голову в высь.

МУР есть МУР
А до «Петровки, 38» уже рукой подать! Монументальное здание с грозной историей стоит как раз напротив Сада трех театров: от балета до пистолета буквально два шага. За несколько веков строение обросло таинственными — и не только — сюжетами: мы поделимся любопытными фактами, а еще расскажем о главных достопримечательностях соседних с Петровкой улиц.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.

Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета
Петровка: от балета до пистолета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Ольга
Елена и Ольга
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 сентября 2019
В связи с планируемыми акциям оппозиции, экскурсия была перенесена с Петровки в Замоскворечье, о чем своевременно были предупреждены. Гид Елена спокойный, интеллигентный и внимательный к деталям человек, знающий историю Москвы и любящий город. Было познавательно и очень интересно, всем участникам понравилось. Когда едешь по Большой Ордынке на авто видишь только фасады зданий, а самое любопытное - чуть дальше тротуаров...
Спасибо за экскурсию, Елена.
2 сентября 2019
Искренне благодарим Елену за чудесную экскурсию, очень познавательную, глубокую, необычайно интересную! Особо хочется отметить умение гида найти контакт с экскурсантами !

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