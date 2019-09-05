2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дома аристократии

Прогулка начнется на Театральной площади, где разместились по соседству театры Большой русской сцены. Вы узнаете, как появилась площадь и какими зрелищами гордится это символическое место. Мы пройдем вдоль легендарного «Петровского пассажа» и роскошных доходных домов позапрошлого века, поговорим о судьбе «Берлинского дома» и бывшего «Мюр и Мерилиза», рассмотрим музей ну очень современного искусства. Каждое здание достойно отдельного внимания: вы услышите их историю и узнаете о людях, с которыми они связаны.

От монастыря до памятника поэту

Нам встретится Высоко-Петровский монастырь, один из самых старинных в Москве. Мы заглянем во двор и полюбуемся уникальным «византийцем». Далее пересечем Бульварное кольцо и поговорим о его появлении. А в торце Страстного бульвара раскланяемся перед памятником знаменитого человека, раскинувшего руки и запрокинувшего голову в высь.

МУР есть МУР

А до «Петровки, 38» уже рукой подать! Монументальное здание с грозной историей стоит как раз напротив Сада трех театров: от балета до пистолета буквально два шага. За несколько веков строение обросло таинственными — и не только — сюжетами: мы поделимся любопытными фактами, а еще расскажем о главных достопримечательностях соседних с Петровкой улиц.