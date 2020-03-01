Необычные маршруты по Москве

Что вас ожидает

Москва и Пушкин

Конечно, мы встретимся у памятника Александру Сергеевичу на Пушкинской площади. Погуляем по нарядной Большой Дмитровке, заглядывая в переулки, после выйдем на Большую Никитскую улицу и закончим у церкви Вознесения у Никитских ворот. Вы узнаете, какие уголки этих кварталов и как связаны с Пушкиным. Кроме того, я расскажу и о других московских адресах поэта: где он родился, был крещен, встречался с Императором и впервые увидел свою «113 любовь» Натали.

Рассказы о жизни и творчестве Пушкина

В этом небольшом путешествии по Москве и в прошлое я напомню вам биографию Пушкина и открою её любопытные сюжеты. Например, вы узнаете, почему поэта побрили налысо, зачем его вызывали на допрос, кто стал прототипом Пиковой дамы и сколько раз Пушкин ездил из Петербурга в Москву. Поговорим и о любви: о том, как Пушкин настойчиво сватался к Гончаровой, а потом не хотел жениться, а также о донжуанских списках поэта.

Кому подойдет экскурсия

Любителям творчества А.С. Пушкина и поэзии в целом.