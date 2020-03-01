Необычные маршруты по Москве

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«Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»

Мария
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Мария – ваш гид
В Москве сохранилось несколько десятков мест, связанных с Пушкиным.

Часть из них расположена на красивейших улочках столицы, по которым я приглашаю вас погулять.

Вы узнаете о главных поворотах в жизни поэта и её малоизвестных фактах, об адресах пушкинских героев и о вдохновении Москвой.
От
3500 ₽
2975 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Пушкинская / Тверская / Чеховская
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По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы

Что вас ожидает

Москва и Пушкин
Конечно, мы встретимся у памятника Александру Сергеевичу на Пушкинской площади. Погуляем по нарядной Большой Дмитровке, заглядывая в переулки, после выйдем на Большую Никитскую улицу и закончим у церкви Вознесения у Никитских ворот. Вы узнаете, какие уголки этих кварталов и как связаны с Пушкиным. Кроме того, я расскажу и о других московских адресах поэта: где он родился, был крещен, встречался с Императором и впервые увидел свою «113 любовь» Натали.

Рассказы о жизни и творчестве Пушкина
В этом небольшом путешествии по Москве и в прошлое я напомню вам биографию Пушкина и открою её любопытные сюжеты. Например, вы узнаете, почему поэта побрили налысо, зачем его вызывали на допрос, кто стал прототипом Пиковой дамы и сколько раз Пушкин ездил из Петербурга в Москву. Поговорим и о любви: о том, как Пушкин настойчиво сватался к Гончаровой, а потом не хотел жениться, а также о донжуанских списках поэта.

Кому подойдет экскурсия

Любителям творчества А.С. Пушкина и поэзии в целом.

По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы
По Пушкинским местам Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Пушкинская / Тверская / Чеховская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ. Люблю нестандартные темы и маршруты. Большая история города для меня складывается из маленьких историй его обитателей. Несколько лет проводила исключительно экскурсии. Сейчас занимаюсь в том числе организацией городских квестов-экскурсий. До встречи!
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