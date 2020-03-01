Наталья проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. По следам Петра I в Переславле: предания и факты

Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском

Наталья
Задать вопрос
Наталья – представитель гидов
Переславль-Залесский называют колыбелью русского военно-морского флота.

Именно на берегах Плещеева озера Петр I в юном возрасте построил первый русский флот, вошедший в историю под несколько необычным названием «потешный».

Но с тех времен осталось немало домыслов и загадок, связанных с деятельностью молодого царя в нашем городе.

На экскурсии вы узнаете правдивые версии исторических событий и сможете сравнить их с народными преданиями.
3120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты

Что вас ожидает

Верна ли официальная версия причины самых первых приездов Петра I в Переславль? Что скрывала матушка юного царя Наталья Кирилловна, упрятавшая в переславский Федоровский монастырь одну из девушек-боярышень? И как оказалась связана с этим монастырем супруга прокурора сената при Петре Анна Ягужинская? Кем в действительности являлся Андрей Петров сын Взимков, захороненный у стен Федоровского собора переславского женского монастыря? И как выглядел самый первый дворец, построенный по указу царя Петра I?

Прошли столетия, а историки все ищут ответы на эти вопросы. А ответы на них косвенно заключены в старинных документах, в надписях на надгробных плитах, находившихся прежде на монастырской территории; в богатейших вкладах в Федоровскую обитель того времени; в стенах древних келий и храмов, помнящих насельниц обители; в народной молве ХVIIХVIII столетий.

Попробуем и мы во всем этом разобраться, а заодно совершим путешествие по следам юного Петра Первого:

  • посетим «царскую обитель» — переславский Феодоровский женский монастырь;
  • увидим в Переславле то, на что еще царь Петр смотрел как на древности;
  • доберемся до южного берега заповедного Плещеева озера, где триста с лишним лет назад были построены и спущены на воду первые русские корабли;
  • увидим остатки «Делового двора» Петра I и единственное уцелевшее судно от петровской потешной флотилии — бот «Фортуна», или «Ботик» — так ласково его называют переславцы.

У вас также будет возможность прикоснуться к монастырской святыне — чудотворной Андрониковской иконе Божией матери, а я расскажу о православном чуде, свидетелем которого я стала.

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты на территорию и в «Ботный дом» музея-усадьбы «Ботик Петра I» (110 руб./чел.).

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Переславле-Залесском
  • Я могу помочь с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно
  • Удобнее всего добраться на машине — 144 км, около 2 часов. Также можно добраться на автобусе от автовокзала «Северные Ворота» (ст. метро Ховрино) или Центрального (Щелковского) автовокзала. Автобус идет 2-2,5 часа, билет стоит 300-400 рублей.
  • Эта экскурсия — автомобильная. Если у вас нет транспорта, можно воспользоваться услугами частных водителей: легковой автомобиль — около 500 руб./час (при группе не более 3-х человек), миниавтобус — от 1000 руб/час. (для групп от 3-4 человек, но не более 18).
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Напишите мне

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Исчезнувшие церкви Залесского городаИсчезнувшие церкви Залесского городаИсчезнувшие церкви Залесского города
3150 за экскурсию
3 часа
Прикоснуться к богатой духовной истории Переславля-Залесского в местах его утраченных святынь
С давних пор Переславль-Залесский был одним из крупнейших духовных центров России, в городе действовало множество монастырей и церквей. К сожалению, удалось уцелеть лишь меньшей части городских святынь. Многим же была уготована печальная, а порой и трагическая участь. Но о них свидетельствуют старожилы, архивные документы, фотоснимки старого города. На этой экскурсии вы посетите места утраченных святынь и прикоснетесь к богатой духовной истории города.

Экскурсии по пригородам Москвы

Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Боровский край в шести векахБоровский край в шести векахБоровский край в шести веках
2500 за экскурсию
2.5 часа
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Боровск — один из древнейших городов Подмосковья, в котором эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы. В очертаниях деревянной Покровской церкви, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бэнкси» и аромате монастырской выпечки вам откроются душа города и его многовековая история.
Глухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нить
От 3400 за экскурсию
3 часа
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Ногинск — небольшой городок в Подмосковье. Даже коренные жители со временем забывают его историю. Но — поверьте — она достойна быть увековеченной! Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите важные памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах и попробуете легендарное ногинское мороженое.
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
300 за человека
3 часа
1 отзыв
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
Живописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы Подмосковья
6000 за экскурсию
5 часов
Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек. Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком. Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.
Дмитров — младший брат МосквыДмитров — младший брат МосквыДмитров — младший брат Москвы
4000 за экскурсию
2 часа
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
Куда съездить на день из Москвы? Самобытный Дмитров на реке Яхрома — один из лучших ответов на этот вопрос. Приглашаю вас погулять по его красивым площадям, изучить церкви и монастыри, забраться на высокие валы и найти старинные дома. Вы вспомните русских князей, узнаете о Дмитрове как защитнике Москвы и о его современной жизни.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы