Поварская – старый аристократический район Москвы, где пышно расцвела архитектура нового стиля в начале XX века. А в переулках спрятаны настоящие архитектурные сокровища. Мы поговорим об архитектуре модерна, о людях - героях своей эпохи.

Во время экскурсии 🧭 мы увидим шедевры московского модерна; узнаем, где в Москве можно увидеть ночной Римский форум; разгадаем полного мистики декор особняка булгаковской Маргариты; посмотрим на работу М. Врубеля; узнаем историю 📖 стиля модерн и его особенности.