Поварская – старый аристократический район Москвы, где пышно расцвела архитектура нового стиля в начале XX века. А в переулках спрятаны настоящие архитектурные сокровища. Мы поговорим об архитектуре модерна, о людях - героях своей эпохи.
Во время экскурсии 🧭 мы увидим шедевры московского модерна; узнаем, где в Москве можно увидеть ночной Римский форум; разгадаем полного мистики декор особняка булгаковской Маргариты; посмотрим на работу М. Врубеля; узнаем историю 📖 стиля модерн и его особенности.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Арбатская площадь 14с1
Место завершения
🏁 Поварская улица, 44/2с1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.