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Поварская и переулки: модерн в лицах

Ольга В.
Ольга В. – Гид из Москвы
Поварская и переулки: модерн в лицах
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 550 ₽ за человека

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Поварская и переулки: модерн в лицах
Поварская и переулки: модерн в лицах

Что вы увидите

  • Доходный дом Ф. Александрова
  • усадьба Тарасовых
  • особняк С. Соловьёва
  • особняк М. Саарбекова
  • особняк М. Понизовского
  • дом И. Миндовского.
Поварская – старый аристократический район Москвы, где пышно расцвела архитектура нового стиля в начале XX века. А в переулках спрятаны настоящие архитектурные сокровища. Мы поговорим об архитектуре модерна, о людях - героях своей эпохи.
Во время экскурсии 🧭 мы увидим шедевры московского модерна; узнаем, где в Москве можно увидеть ночной Римский форум; разгадаем полного мистики декор особняка булгаковской Маргариты; посмотрим на работу М. Врубеля; узнаем историю 📖 стиля модерн и его особенности.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Арбатская площадь 14с1
Место завершения
🏁 Поварская улица, 44/2с1
Поварская и переулки: модерн в лицах
Поварская и переулки: модерн в лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга В.
Ольга В.
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