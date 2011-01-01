Что вас ожидает

Подготовка к путешествию

Перед началом необычной экскурсии я расскажу вам о правилах безопасности, а также спрошу о ваших пожеланиях на маршруте. Согласно указанным интересам, я составлю авторский маршрут. По пути помогу вам не упасть и не споткнуться, подскажу, где ступенька, и всегда буду рядом для вашей безопасности.

Прогулка по Москве вслепую

Надев на глаза комфортную непроницаемую повязку, вы отправитесь в новый мир, который полон звуков, запахов и интересных наблюдений. Во время прогулки вас ждут творческие задания – они помогут ярче раскрыть другие органы чувств, а заодно подарят яркие эмоции. Вам предстоит на ощупь изучить город и с помощью слуха насладиться интересными арт-объектами. Вы удивитесь, но уже к концу экскурсии ваше обоняние обострится настолько, что вы научитесь ориентироваться в пространстве при полной темноте.

Организационные детали