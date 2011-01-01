Прогулка по Москве вслепую

Прочувствовать город всеми фибрами души и получить незабываемые впечатления

Вы когда-нибудь пробовали гулять по городу с закрытыми глазами? А стоит попробовать! Вы прочувствуете каждый свой шаг и с удивлением заметите, сколько вокруг звуков и запахов.

С моей помощью вы проникнетесь духом Москвы, узнаете много интересного о себе и городе и научитесь ориентироваться в полной темноте.
Прогулка по Москве вслепую
Прогулка по Москве вслепую
Прогулка по Москве вслепую
Прогулка по Москве вслепую
Прогулка по Москве вслепую

Что вас ожидает

Подготовка к путешествию

Перед началом необычной экскурсии я расскажу вам о правилах безопасности, а также спрошу о ваших пожеланиях на маршруте. Согласно указанным интересам, я составлю авторский маршрут. По пути помогу вам не упасть и не споткнуться, подскажу, где ступенька, и всегда буду рядом для вашей безопасности.

Прогулка по Москве вслепую

Надев на глаза комфортную непроницаемую повязку, вы отправитесь в новый мир, который полон звуков, запахов и интересных наблюдений. Во время прогулки вас ждут творческие задания – они помогут ярче раскрыть другие органы чувств, а заодно подарят яркие эмоции. Вам предстоит на ощупь изучить город и с помощью слуха насладиться интересными арт-объектами. Вы удивитесь, но уже к концу экскурсии ваше обоняние обострится настолько, что вы научитесь ориентироваться в пространстве при полной темноте.

Организационные детали

  • На прогулку вслепую рекомендуется надевать удобную обувь без каблуков
  • Чтобы не нести сумку в руках, для вещей лучше всего захватить рюкзак
  • Если у участника экскурсии возникнет желание перекусить вслепую в кафе, то дополнительно оплачиваются расходы на питание
  • Вы сможете сами выбрать маршрут прогулки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Михаил
Михаил
Однажды я доверился проводнику: он закрыл мне глаза, взял за руку и повел вперёд, в неизвестность. Сначала я хотел всё сам контролировать, но мои глаза были закрыты, и тогда я расслабился и доверился окружающему миру, отпустив волнение и контроль. Так я сам стал проводником в мир эмоций и тактильных ощущений. Каждую экскурсию я наполняю увлекательными состояниями, через которые каждый участник открывает в себе новые грани своей чувственности.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Москве

Сердце Москвы: история старого города
700
за 1 чел.
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала и росла Москва, как...
по субботам в 12.00
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
8 000
за 1-10 чел.
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Индивидуальная фото-прогулка
5
21
1ч 30м
5900
4 720
за 1-4 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Пройти потайными улочками, увидеть старину и современность и получить кадры в необычных локациях
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
5
6
1 200
за 1 чел.
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
в понедельник в 10:00
Москва-Сити: город в городе
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
3 400
за 1-5 чел.
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Индивидуальная экскурсия
4.9
177
5 000
за 1-10 чел.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
66
1ч 30м
6000
4 800
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Запечатлеть себя в колоритных декорациях города и познакомиться с его историей
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
5 830
за 1-20 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Мы прогуляемся по историческому району Москвы Китай-город
В любой день и час
Душа Москвы в скрытых дворах
5
2
2ч 30м
900
за 1 чел.
Душа Москвы в скрытых дворах
Какая для вас Москва
со 2-го по 9-е мая ежедневно в 14:00
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы -...
Любое удобное время
Москва Гиляровского
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-6 чел.
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
НеобыЧайная прогулка по Москве
Индивидуальная экскурсия
5
3
3ч 30м
4 800
за 1-4 чел.
НеобыЧайная прогулка по Москве
Открыть чайные традиции столицы и узнать о секретах «самого русского» напитка за самоваром
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺