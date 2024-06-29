Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Наша влюблённая в Москву пара покажет вам город таким, какие его видели жители более 100 лет назад. Мы откроем для вас необычные уголки и локации с уникальным антуражем.



Вы узнаете, как менялись культура и атмосфера Бульварного кольца от 16 века до нашего времени, и разделите праздные гуляния с теми, кто дышал этим же воздухом в прошлом.