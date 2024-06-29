Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам

Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа)
Наша влюблённая в Москву пара покажет вам город таким, какие его видели жители более 100 лет назад. Мы откроем для вас необычные уголки и локации с уникальным антуражем.

Вы узнаете, как менялись культура и атмосфера Бульварного кольца от 16 века до нашего времени, и разделите праздные гуляния с теми, кто дышал этим же воздухом в прошлом.
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по бульварам — от Рождественского до Яузовского — и на примере архитектуры почувствуете, как перекликаются светская культура и религия.
  • Оцените внутреннее убранство лютеранской кирхи Святых Петра и Павла и заглянете в дом, где жил Мандельштам.
  • Увидите палаты Мазепы и Иоанно-Предтеченский монастырь — остатки белокаменной Москвы — и узнаете, что таят в себе эти стены.
  • Пройдёте в тайную комнату необычного бара и окунётесь в атмосферу барочной культуры 18 века в башне-церкви.

А ещё мы расскажем:

  • Почему палаты называются палатами и когда это название перестало быть модным.
  • Кто сделал пруды Чистыми.
  • Почему Иван Мазепа — мифический герой, которого не получилось предать забвению.
  • В чём заключается гастрономическая культура Чистых прудов.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет (можно младше на усмотрение родителей).
  • Дополнительные расходы: напитки и еда в кафе и барах по маршруту — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сретенский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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