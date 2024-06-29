Наша влюблённая в Москву пара покажет вам город таким, какие его видели жители более 100 лет назад. Мы откроем для вас необычные уголки и локации с уникальным антуражем.
Вы узнаете, как менялись культура и атмосфера Бульварного кольца от 16 века до нашего времени, и разделите праздные гуляния с теми, кто дышал этим же воздухом в прошлом.
Вы узнаете, как менялись культура и атмосфера Бульварного кольца от 16 века до нашего времени, и разделите праздные гуляния с теми, кто дышал этим же воздухом в прошлом.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по бульварам — от Рождественского до Яузовского — и на примере архитектуры почувствуете, как перекликаются светская культура и религия.
- Оцените внутреннее убранство лютеранской кирхи Святых Петра и Павла и заглянете в дом, где жил Мандельштам.
- Увидите палаты Мазепы и Иоанно-Предтеченский монастырь — остатки белокаменной Москвы — и узнаете, что таят в себе эти стены.
- Пройдёте в тайную комнату необычного бара и окунётесь в атмосферу барочной культуры 18 века в башне-церкви.
А ещё мы расскажем:
- Почему палаты называются палатами и когда это название перестало быть модным.
- Кто сделал пруды Чистыми.
- Почему Иван Мазепа — мифический герой, которого не получилось предать забвению.
- В чём заключается гастрономическая культура Чистых прудов.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет (можно младше на усмотрение родителей).
- Дополнительные расходы: напитки и еда в кафе и барах по маршруту — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сретенский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бэлла и Максим — ваша команда гидов в Москве
Мы воодушевлённая влюблённая пара — Бэлла и Максим. Очень любим гулять по Москве, рассказывая друг другу истории об архитектуре, искусстве и отношениях между людьми сотни лет назад. Нам интересно показывать, делиться впечатлениями и эмоциями и показывать уникальные локации Москвы. Будем рады разделить эти мгновения с вами!Задать вопрос
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