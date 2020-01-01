Marina проводит ещё 4 экскурсии

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Романтическая прогулка по Тверскому бульвару

Открыть сюжеты любимого уголка московской аристократии

Marina
Marina – Гид из Москвы
Вечером Тверской зажигается тысячами огней — и эти нарядные праздничные инсталляции под стать самому великосветскому из бульваров Москвы.

На экскурсии 🧭 вы рассмотрите особняки Тверского, представите времена балов, вспомните писателей, актеров, музыкантов и художников, узнаете о русской Шанель и вдохновитесь элегантным духом бульвара.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару

Что вас ожидает

Самый респектабельный и праздничный из бульваров
Прогуливаясь по сияющему Тверскому, вы перенесетесь в 19 век, когда первый московский бульвар очень скоро после появления стал любимым местом бомонда. Перед вами возникнут образы: вот девушки на выданье и их шепчущиеся мамы, высматривающие достойных женихов; вот сами женихи — модные офицеры и чиновники; вот деловые встречи и непринужденные беседы в кафе. Еще я расскажу, по каким признакам узнавали истинного денди, и научу вас «без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка».

Что помнят особняки и деревья
Путешествие в прошлое начнется на площади Никитские ворота: вы полюбуетесь храмом, где Пушкин венчался с Натали, и узнаете, где и как проходили танцевальные вечера для светской молодежи. А на Тверском бульваре мы:

  • Прикоснемся к его старейшему дереву и загадаем желание;
  • Увидим дом, где, по воспоминаниям современников, рождался футуризм;
  • Поговорим о легендарной Романовке — общежитии для студентов Консерватории — и о музыкальном салоне, где проходили репетиции труппы Художественного театра;
  • Увидим здание, в котором жила русская Шанель — модельер начала 20 века;
  • Поговорим о московской моде и истории 📖 «Дома под юбкой», завершающего бульвар.
Начало и место завершения
🚩 на площади Никитские ворота
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару
Романтическая прогулка по Тверскому бульвару

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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