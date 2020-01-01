Marina проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Самый респектабельный и праздничный из бульваров

Прогуливаясь по сияющему Тверскому, вы перенесетесь в 19 век, когда первый московский бульвар очень скоро после появления стал любимым местом бомонда. Перед вами возникнут образы: вот девушки на выданье и их шепчущиеся мамы, высматривающие достойных женихов; вот сами женихи — модные офицеры и чиновники; вот деловые встречи и непринужденные беседы в кафе. Еще я расскажу, по каким признакам узнавали истинного денди, и научу вас «без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка».

Что помнят особняки и деревья

Путешествие в прошлое начнется на площади Никитские ворота: вы полюбуетесь храмом, где Пушкин венчался с Натали, и узнаете, где и как проходили танцевальные вечера для светской молодежи. А на Тверском бульваре мы: