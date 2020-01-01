Marina проводит ещё 4 экскурсии

Самый респектабельный и праздничный из бульваров Прогуливаясь по сияющему Тверскому, вы перенесетесь в 19 век, когда первый московский бульвар очень скоро после появления стал любимым местом бомонда. Перед вами возникнут образы: вот девушки на выданье и их шепчущиеся мамы, высматривающие достойных женихов; вот сами женихи — модные офицеры и чиновники; вот деловые встречи и непринужденные беседы в кафе. Еще я расскажу, по каким признакам узнавали истинного денди, и научу вас «без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка».
Что помнят особняки и деревья Путешествие в прошлое начнется на площади Никитские ворота: вы полюбуетесь храмом, где Пушкин венчался с Натали, и узнаете, где и как проходили танцевальные вечера для светской молодежи. А на Тверском бульваре мы:
Прикоснемся к его старейшему дереву и загадаем желание;
Увидим дом, где, по воспоминаниям современников, рождался футуризм;
Поговорим о легендарной Романовке — общежитии для студентов Консерватории — и о музыкальном салоне, где проходили репетиции труппы Художественного театра;
Увидим здание, в котором жила русская Шанель — модельер начала 20 века;
Поговорим о московской моде и истории 📖 «Дома под юбкой», завершающего бульвар.
Начало и место завершения
🚩 на площади Никитские ворота
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.