Интересная прогулка 👣 по одной из самых старинных коллекторных рек Москвы - Пресне.

Река протекает под Московским Зоопарком, Белым домом.

Ходила легенда, что именно через нее сбегали некоторые из участников ГКЧП.

Здесь по ощутите старину всей Москвы, таких инженерных проектов больше нет в нашей стране, уникальное сооружение царской постройки.

Интересные фотографии 📸, увлекательные беседы и много интересных вещей которые вы сможете увидеть только здесь!

По соображениями безопасности в зависимости от погодных условий экскурсия ⛳ может быть перенесена.