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С диггером по реке Пресня

4.8
19 отзывов
ПодземныйГид
ПодземныйГид – Гид из Москвы
Я — опытный диггер и гид.

Хочу показать вам необычную Москву и приглашаю спуститься со мной к подземной реке Пресня.

Исторически река протекает под Белым Домом и Московским зоопарком и по легенде имеет тайные выхода туда, проверим? На экскурсии 🧭 мы спустимся в коллектор реки Пресня и посмотрим на подземную Москву.

Я позабочусь о вашей безопасности, приготовлю для вас защитный костюм, мощный фонарь, буду помогать пройти непростой путь и расскажу о коллекторной реке все, что знаю сам.
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  • 👥Групповая
  • Подземная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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С диггером по реке Пресня
С диггером по реке Пресня

Что вы увидите

  • Вы увидите большой коллектор начала двадцатого века, через который, по слухам, совершали свой побег участники ГКЧП
  • Бетонный тоннель под Грузинским валом
  • Приток Пресни под Московским Зоопарком
Интересная прогулка 👣 по одной из самых старинных коллекторных рек Москвы - Пресне.
Река протекает под Московским Зоопарком, Белым домом.
Ходила легенда, что именно через нее сбегали некоторые из участников ГКЧП.
Здесь по ощутите старину всей Москвы, таких инженерных проектов больше нет в нашей стране, уникальное сооружение царской постройки.
Интересные фотографии 📸, увлекательные беседы и много интересных вещей которые вы сможете увидеть только здесь!
По соображениями безопасности в зависимости от погодных условий экскурсия ⛳ может быть перенесена.
Что входит
  • Специальные защитные бахилы (до колена) для комфортной прогулки
  • Персональный светодиодный фонарь
  • Полное экскурсионное сопровождение гида: ответы на любые вопросы касательно Московских подземелий
  • Бесплатное посещение экскурсии для вашего переводчика (для группы иностранных туристов)
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Переводчик для иностранцев
  • Защитная одежда — одевайте то, что не жалко испачкать.
  • Ремень
  • Страховка для спуска
Начало
🚩 Грузинский вал, 1-3
Место завершения
🏁 ул. Зоологическая д. 2
С диггером по реке Пресня
С диггером по реке Пресня
С диггером по реке Пресня
С диггером по реке Пресня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ПодземныйГид
ПодземныйГид
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19 отзывов оставили туристы

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