Интересная прогулка 👣 по одной из самых старинных коллекторных рек Москвы - Пресне.
Река протекает под Московским Зоопарком, Белым домом.
Ходила легенда, что именно через нее сбегали некоторые из участников ГКЧП.
Здесь по ощутите старину всей Москвы, таких инженерных проектов больше нет в нашей стране, уникальное сооружение царской постройки.
Интересные фотографии 📸, увлекательные беседы и много интересных вещей которые вы сможете увидеть только здесь!
По соображениями безопасности в зависимости от погодных условий экскурсия ⛳ может быть перенесена.