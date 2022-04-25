Что вас ожидает

🕊 В мире животных

У Москвы полно любимцев! Коты и слоны, рыбки и обезьяны, совы и даже химеры — все они будут ждать встречи. Вы увидите один из самых красивых особняков в Москве: дом-бестиарий с мистическими обитателями на фасаде. И познакомитесь с грандиозными львами, жаждущими сделать фото с вами.

🐶 Хвостатые друзья москвичей

Вы узнаете, какому животному Есенин отдавал последние деньги. Почему обезьяна попала в опалу у архитекторов. Как голубь помогал оплатить счет в ресторане. У кого из братьев наших меньших Анна Павлова училась своей грациозной пластике. А еще вас ждут стихи, посвященные любимцам, рисунки поэтов и даже песни.

🦉 От Красной площади до Арбата

Красная площадь, самое сердце столицы, оказывается, заселена разными зверями и птицами! Мы будем искать их, слушая истории о флоре и фауне древнего города. Откроем секреты МГУ и оценим самый богатый зоо-изображениями фасад столицы.

🦔 В финале прогулки мы окажемся в этичном ежином кафе и насладимся общением с ежиками.

Организационные детали