С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы

Отыскать необычных обитателей столицы и услышать истории об известных москвичах и их любимцах

Индивидуальная
У Москвы тоже есть домашние питомцы.

На прогулке от Красной площади до Арбата вы узнаете, какие животные давно стали важной частью жизни города, как любимцы влияли на знаменитых владельцев-москвичей и где живут единороги.

А в результате увидите столицу с неожиданного «звериного» ракурса.
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
С котами можно! Прогулка, посвященная животным Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🕊 В мире животных
У Москвы полно любимцев! Коты и слоны, рыбки и обезьяны, совы и даже химеры — все они будут ждать встречи. Вы увидите один из самых красивых особняков в Москве: дом-бестиарий с мистическими обитателями на фасаде. И познакомитесь с грандиозными львами, жаждущими сделать фото с вами.

🐶 Хвостатые друзья москвичей
Вы узнаете, какому животному Есенин отдавал последние деньги. Почему обезьяна попала в опалу у архитекторов. Как голубь помогал оплатить счет в ресторане. У кого из братьев наших меньших Анна Павлова училась своей грациозной пластике. А еще вас ждут стихи, посвященные любимцам, рисунки поэтов и даже песни.

🦉 От Красной площади до Арбата
Красная площадь, самое сердце столицы, оказывается, заселена разными зверями и птицами! Мы будем искать их, слушая истории о флоре и фауне древнего города. Откроем секреты МГУ и оценим самый богатый зоо-изображениями фасад столицы.

🦔 В финале прогулки мы окажемся в этичном ежином кафе и насладимся общением с ежиками.

Организационные детали

  • Посещение ежиного кафе по желанию. Оплачивается отдельно.
  • На прогулку можно прийти с вашим питомцем. Поведение любимца контролируется хозяином.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Охотный ряд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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