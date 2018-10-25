Что вас ожидает

Новые коктейли

Сиропы, биттеры из редких трав и ягод. Необычные купажи крепких сортов алкоголя. Неподражаемое, индивидуальное приготовление напитков. Возможность подобрать свой именной вкус.

Встречи с профессиональными барменами

Вы познакомитесь с барменами, которые титулованы мировыми брендами и признаны абсолютными профессионалами своего дела.

Истории о напитках и людях

Я расскажу о формировании индустрии алкоголя в тех или иных регионах, историю коктейля, а также забавные случаи из жизни знаменитых людей, связанные с их любимыми напитками.