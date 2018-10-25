  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Секретные коктейльные бары Москвы

Понять мир коктейлей и найти свой вкус

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
Приглашаю вас в уникальный тур по барам Москвы.

Вы побываете в необычных заведениях «для своих», попасть в которые можно через шкаф, дворы или подвалы жилых домов.

При этом все места являются эталоном коктейльного направления.

Вы попробуете потрясающие напитки, пообщаетесь с владельцами заведений и барменами, а главное, проникните в самую суть коктейльного мира, и поймете, что именно вам нравится!
От 14000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы

Что вас ожидает

Новые коктейли
Сиропы, биттеры из редких трав и ягод. Необычные купажи крепких сортов алкоголя. Неподражаемое, индивидуальное приготовление напитков. Возможность подобрать свой именной вкус.

Встречи с профессиональными барменами
Вы познакомитесь с барменами, которые титулованы мировыми брендами и признаны абсолютными профессионалами своего дела.

Истории о напитках и людях
Я расскажу о формировании индустрии алкоголя в тех или иных регионах, историю коктейля, а также забавные случаи из жизни знаменитых людей, связанные с их любимыми напитками.

Организационные детали

  • Минимальная стоимость тура от 14400 (1-3 чел.). Если в группе больше трех человек, то стоимость для каждого следующего – 4000.
  • В указанную стоимость участия в туре для одного человека (4000 руб.) входят: услуги гида; комплимент в каждом баре от владельцев; знакомство с барменами заведений; помощь в организации маршрута на следующие дни.
  • Отдельно на месте оплачиваются: в обязательном порядке — остальные коктейли или еда — средний чек в каждом баре — 1200 руб за человека.; трансферы.
  • Есть возможность приобрести VIP-пакет — стоимость 13500 руб. (на чел), в который входит: индивидуальный тур; все коктейли в четырех барах; услуги гида; трансфер от отеля, между барами и обратно в отель (S-class); знакомство с барменами и владельцами; помощь в организации досуга на следующие дни.
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы
Секретные коктейльные бары Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег Федоров и я истинный амбассадор своего города! «Вкусный и Нетривиальный Петербург», таким слоганом город представлен в моих экскурсиях. В силу опыта и определенного чувства вкуса имею понимание о любом направлении досуга в Северной столице! Экскурсии. Развлечения. Места. Заведения. Сервис. Частные события. Всеми этими знаниями и ресурсами я готов с радостью поделиться с вами, друзья. «Да прибудет с нами кураж и хороший вкус во веки веков!» (Д.Керуак)
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 октября 2018
5 баллов из 5. Олег как гид супер профессионал. Ощущения такие как будто я с ним был давно знаком и то что он сотворил это было магией!

Гастрономические экскурсии по Москве

Москва для кофемановМосква для кофемановМосква для кофеманов
4800 за экскурсию
3.5 часа
8 отзывов
Совершить исторический вояж в сердце столицы и приобщиться к местной кофейной культуре
Кофе для москвичей — это не просто напиток, а стиль жизни и неизменный утренний ритуал. На прогулке от Красной площади до Тверского бульвара вы узнаете, как кофе завоёвывал столицу и покорял сердца монархов, оцените шедевры лучших бариста Москвы и взглянете на ключевые достопримечательности с неожиданного «кофейного» ракурса.
Гастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДН
5290 за экскурсию
3 часа
70 отзывов
О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы - край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре (здесь учатся представители 146 стран!!!).
Гастрономическая история МосквыГастрономическая история МосквыГастрономическая история Москвы
5460 за экскурсию
2.5 часа
12 отзывов
От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности
На Кузнецком мосту, Петровке, Столешниковом переулке и Тверской с 18 века по сей день работают видные рестораны с заурядными рюмочными, люксовые магазины с лавками французских модисток и русских дизайнеров. И у каждого заведения — своя забавная, поучительная или таинственная история. Вы узнаете, где Пушкин ел трюфеля, запивая их холодным супом из малины и ревеня; как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского; что было на месте «Центрального рынка» на Трубной и другие любопытные подробности о ресторанной и гастрономической жизни столицы.
Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Москва — чайная столица РоссииМосква — чайная столица РоссииМосква — чайная столица России
3500 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
Любите ли вы чай так, как люблю его я? Так мог бы сказать почти каждый москвич: жителей столицы не зря называли водохлёбами, а чай — их пятой стихией. На этой экскурсии вы познакомитесь с историей и традициями московской чайной культуры, полюбуетесь особняками чаеторговых семей, узнаете разницу между «кантонским» и «караванным» чаем и научитесь правильно выбирать и употреблять этот напиток.
Мастер-класс по карамели для школьниковМастер-класс по карамели для школьниковМастер-класс по карамели для школьников
1050 за человека
1 час
Ребята сделают сладости своими руками и почувствуют себя настоящими карамелье!
Мы предлагаем вкусный ответ на вопрос — как развлечь ребенка, развивая его. Это мастер-класс по карамели ручной работы: ребят любого возраста ждут увлекательный процесс, полет творчества, викторина-дегустация, подарок от нашей мастерской. Класс превратится в маленькую кондитерскую фабрику, и у каждого останутся яркие сладкие эмоции!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река