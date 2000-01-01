  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Секретные места Подмосковья: «Щит столицы»

4.9
23 отзыва
Maxim
Maxim – Гид из Москвы
Хотите оказаться на месте сталкера? Вас ждет тур по заброшенным военным базам Подмосковья.

В годы Холодной войны они считались «Щитом столицы», и долгое время все данные о них имели гриф «Совершенно секретно».

Теперь и вы сможете прикоснуться к истории 📖 и узнать факты, которые до недавних пор оставались государственной тайной.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 11 250 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Секретные места Подмосковья: «Щит столицы»
Секретные места Подмосковья: «Щит столицы»

Что вы увидите

  • В зависимости от выбранного маршрута, два или четыре заброшенных секретных объекта времён Холодной войны
Военная мощь страны всегда увлекала вас своим могуществом и секретностью? Мы поможем заглянуть в засекреченные уголки Московской области, надежно спрятанные от обычных глаз.
Десятки лет назад эти объекты были "Щитом столицы", готовым отразить любой ракетный и авиаудар. Спрятанные в лесах, шахты и бункеры находились под строгим секретом. И вот теперь здесь побываем мы.
Предлагаем вам 6-часовой автомобильный тур. Мы проедем 200 километров по Московской области и посетим две заброшенных базы, имевших прямое отношение к Холодной войне. К вашим услугам места в моём автомобиле 🚘, документальные фильмы 🎥 в iPad и другие полезные вещицы.
Вторая, длинная версия тура доступна за доплату 2000 руб. и включает 10 часов, 4 базы, 250 километров.
Группа от 1 до 4 человек перемещается на легковом автомобиле гида. Если у вас есть группа от 5 до 8 человек, за доплату в 10 000 руб. мы можем арендовать минивен либо взять второй автомобиль с водителем. Свяжитесь с гидом для обсуждения.
Взгляните на военную историю 📖 страны изнутри, приоткрыв завесу совершенной секретности!
Важно знать: - Пожалуйста, прежде чем бронировать, свяжитесь с гидом для обсуждения времени и даты.
  • Цена экскурсии 🧭 указана за всю группу целиком.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автомобиле (для группы 1-4 человека)
  • Услуги увлеченного гида, любящего свое дело
Что не входит
  • Длинная версия тура (доплата — 2000 руб. )
  • Для группы от 5 до 8 человек — доплата 10 000 руб. за аренду авто (минивен или второй легковой автомобиль с водителем)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается индивидуально
Секретные места Подмосковья: «Щит столицы»
Секретные места Подмосковья: «Щит столицы»
Секретные места Подмосковья: «Щит столицы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Maxim
Maxim
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

23 отзыва оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1956 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
517 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов