Военная мощь страны всегда увлекала вас своим могуществом и секретностью? Мы поможем заглянуть в засекреченные уголки Московской области, надежно спрятанные от обычных глаз.

Десятки лет назад эти объекты были "Щитом столицы", готовым отразить любой ракетный и авиаудар. Спрятанные в лесах, шахты и бункеры находились под строгим секретом. И вот теперь здесь побываем мы.

Предлагаем вам 6-часовой автомобильный тур. Мы проедем 200 километров по Московской области и посетим две заброшенных базы, имевших прямое отношение к Холодной войне. К вашим услугам места в моём автомобиле 🚘, документальные фильмы 🎥 в iPad и другие полезные вещицы.

Вторая, длинная версия тура доступна за доплату 2000 руб. и включает 10 часов, 4 базы, 250 километров.

Группа от 1 до 4 человек перемещается на легковом автомобиле гида. Если у вас есть группа от 5 до 8 человек, за доплату в 10 000 руб. мы можем арендовать минивен либо взять второй автомобиль с водителем. Свяжитесь с гидом для обсуждения.

Взгляните на военную историю 📖 страны изнутри, приоткрыв завесу совершенной секретности!

Важно знать: - Пожалуйста, прежде чем бронировать, свяжитесь с гидом для обсуждения времени и даты.