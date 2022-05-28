Мы знаем и любим классическое Замоскворечье, тихое, купеческое. Между тем часть района за Садовым кольцом, вокруг станции метро «Серпуховская», не менее интересна и полна своих традиций. Я − местный житель и профессиональный гид, покажу вам необычные дома и любопытные детали и проведу по уединенным дворикам.

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Что вас ожидает

Пощипать на Щипке

На прогулке вспомним, как формировались кольца Москвы. Разберемся, почему этот район заселялся позже других окраин столицы, узнаем историю Серпуховской площади. Разберемся, зачем щипали на Щипке и цепляли на Зацепе. Вы узнаете, почему купцы вкладывали в благотворительность целые состояния, как решался жилищный вопрос в первые годы советской власти и что общего у трех гениев эпохи «оттепели».

Купечество и советский авангард

По пути мы найдем приметы архитектурных стилей: от барокко и эклектики до авангарда и советского модернизма. Рассмотрим примеры качественной реставрации и добротной современной архитектуры.

Вы увидите:

Уникальный комплекс зданий купеческих богаделен 1860-1910-х годов

Рабочий поселок эпохи авангарда конца 1920-х годов

Обновленные исторические корпуса «Плехановки»

Места, где жили и творили Андрей Тарковский, Андрей Вознесенский, Александр Мень

Места, где снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»

Граффити московского «Бэнкси»

Организационные детали

Стартуем от метро «Серпуховская», закончим примерно там же − маршрут почти кольцевой. Прогулка пешеходная, расходов не предвидится. По запросу в середине сделаем перерыв в кафе. В конце при желании можно самостоятельно посетить храм с небольшим музеем (если он будет открыт в это время).