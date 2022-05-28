На прогулке вспомним, как формировались кольца Москвы. Разберемся, почему этот район заселялся позже других окраин столицы, узнаем историю Серпуховской площади. Разберемся, зачем щипали на Щипке и цепляли на Зацепе. Вы узнаете, почему купцы вкладывали в благотворительность целые состояния, как решался жилищный вопрос в первые годы советской власти и что общего у трех гениев эпохи «оттепели».
По пути мы найдем приметы архитектурных стилей: от барокко и эклектики до авангарда и советского модернизма. Рассмотрим примеры качественной реставрации и добротной современной архитектуры.
Вы увидите:
Стартуем от метро «Серпуховская», закончим примерно там же − маршрут почти кольцевой. Прогулка пешеходная, расходов не предвидится. По запросу в середине сделаем перерыв в кафе. В конце при желании можно самостоятельно посетить храм с небольшим музеем (если он будет открыт в это время).