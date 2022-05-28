Секреты дальнего Замоскворечья

История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя

Мы знаем и любим классическое Замоскворечье, тихое, купеческое.

Между тем часть района за Садовым кольцом, вокруг станции метро «Серпуховская», не менее интересна и полна своих традиций.

Я − местный житель и профессиональный гид, покажу вам необычные дома и любопытные детали и проведу по уединенным дворикам.
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
Секреты дальнего Замоскворечья
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Что вас ожидает

Пощипать на Щипке

На прогулке вспомним, как формировались кольца Москвы. Разберемся, почему этот район заселялся позже других окраин столицы, узнаем историю Серпуховской площади. Разберемся, зачем щипали на Щипке и цепляли на Зацепе. Вы узнаете, почему купцы вкладывали в благотворительность целые состояния, как решался жилищный вопрос в первые годы советской власти и что общего у трех гениев эпохи «оттепели».

Купечество и советский авангард

По пути мы найдем приметы архитектурных стилей: от барокко и эклектики до авангарда и советского модернизма. Рассмотрим примеры качественной реставрации и добротной современной архитектуры.
Вы увидите:

  • Уникальный комплекс зданий купеческих богаделен 1860-1910-х годов
  • Рабочий поселок эпохи авангарда конца 1920-х годов
  • Обновленные исторические корпуса «Плехановки»
  • Места, где жили и творили Андрей Тарковский, Андрей Вознесенский, Александр Мень
  • Места, где снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»
  • Граффити московского «Бэнкси»

Организационные детали

Стартуем от метро «Серпуховская», закончим примерно там же − маршрут почти кольцевой. Прогулка пешеходная, расходов не предвидится. По запросу в середине сделаем перерыв в кафе. В конце при желании можно самостоятельно посетить храм с небольшим музеем (если он будет открыт в это время).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Серпуховская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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