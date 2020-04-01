Обзорные экскурсии по Москве

Сергиев Посад, чем удивишь?

Знакомить вас с городом я начну с Красногорской площади — ровесницы Сергиева Посада, где века назад шла оживлённая торговая жизнь. Вы осмотрите сохранившиеся торговые ряды, и мы отправимся вокруг стен Троице-Сергиевой Лавры исследовать окрестности. Здесь и Пятницкая башня — древнерусский памятник, и Подольные церкви, и Пафнутьевский сад, на месте которого раньше был луковый да капустный огород. Кроме исторического центра вы осмотрите несколько старинных башен, побываете у 2 прудов и, если позволит погода, спуститесь к источнику преподобного Саввы Сторожевского. А закольцуем прогулку там, откуда начали — на Красногорской площади, у памятника Сергию Радонежскому.

Истории и факты о душевном городе

На скольких холмах стоит Сергиев Посад и почему его называют «столицей игрушечного царства»? Где жили знаменитые стрельцы и пушкари? За что император Александр II наградил местного живописца серебряной медалью? Во время прогулки я поделюсь ответами на эти и другие занимательные вопросы, а также расскажу, что из себя представлял наш город до революции, как формировался, как назывался и чем занимались местные жители.