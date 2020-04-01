Обзорные экскурсии по Москве

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  4. Из Москвы в дивный Сергиев Посад

Узнать, из чего состоит город, кроме мужского монастыря, и собрать любопытные факты из его биографии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Бытует мнение, что кроме Лавры в Сергиевом Посаде нечего смотреть.

Я с удовольствием докажу вам, что это не так.

Наш маршрут охватит места, чудом сохранившие свою историю и самобытный уклад.

Вы увидите старинные башни, соберёте коллекцию церквей, пройдёте по площадям, а по пути откроете для себя богатое прошлое города из Золотого кольца.
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Красногорская площадь
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Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад

Сергиев Посад, чем удивишь?
Знакомить вас с городом я начну с Красногорской площади — ровесницы Сергиева Посада, где века назад шла оживлённая торговая жизнь. Вы осмотрите сохранившиеся торговые ряды, и мы отправимся вокруг стен Троице-Сергиевой Лавры исследовать окрестности. Здесь и Пятницкая башня — древнерусский памятник, и Подольные церкви, и Пафнутьевский сад, на месте которого раньше был луковый да капустный огород. Кроме исторического центра вы осмотрите несколько старинных башен, побываете у 2 прудов и, если позволит погода, спуститесь к источнику преподобного Саввы Сторожевского. А закольцуем прогулку там, откуда начали — на Красногорской площади, у памятника Сергию Радонежскому.

Истории и факты о душевном городе
На скольких холмах стоит Сергиев Посад и почему его называют «столицей игрушечного царства»? Где жили знаменитые стрельцы и пушкари? За что император Александр II наградил местного живописца серебряной медалью? Во время прогулки я поделюсь ответами на эти и другие занимательные вопросы, а также расскажу, что из себя представлял наш город до революции, как формировался, как назывался и чем занимались местные жители.

Организационные детали

  • До Сергиева Посада вы добираетесь самостоятельно
  • В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад
Из Москвы в дивный Сергиев Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Красногорская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я экскурсовод по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была экскурсоводом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
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