  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Сказочное Замоскворечье»

5
1 отзыв
Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Приглашаем вас совершить путешествие по славным улочкам и заповедным переулкам старинного района Москвы — Замоскворечья.

Вы узнает историю 📖 района и о судьбах его известных жителей, научитесь «читать» достопримечательности 🏛️ и раскроете тайны, хранящиеся за их стенами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»

Что вы увидите

  • Замоскворечье
Мы прогуляемся вдоль любимого жителями этой местности Пятницкого подворья; узнаем где делались, вне всяких сомнений, одни из лучших алкогольных напитков в Европе; окажемся в скрытом от глаз горожанина старинном переулке и полюбуемся на важнейший приходской храм Москвы, вокруг которого в наши дни разворачиваются настоящие военные действия.
В процессе экскурсии 🧭 мы увидим одну из самых живописных набережных; пройдёмся вдоль двух русел главной столичной водной артерии; узнаем историю 📖 грандиозного искусственного острова Столицы ⭐️ и познакомимся с площадью, на которой происходили самые резонансные события городской истории.
Прогуливаясь по этим необыкновенным местам, мы поговорим о судьбах дома, в котором проживали наиболее влиятельные люди своего времени; полюбуемся лучшими открыточными видами Кремля и Храма Христа Спасителя; увидим великолепные стены древнейших сохранившихся каменных палат красивейшей части города и убедимся в том, что есть в Москве место, время в котором и вовсе остановилось.
В завершении нашего путешествия мы поднимемся на пешеходный мост, который перекрывает оба русла главной реки города и разберёмся в хитросплетениях истории возведения главной святыни нашей страны – Храма Христа Спасителя.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 У павильона ст. м. «Новокузнецкая»
Место завершения
🏁 Улица Волхонка
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»
«Сказочное Замоскворечье»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Лера Б. проводит ещё 5 экскурсий

«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 000
2 часа
«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 отзывов
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
7 000
2.5 часа
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
2 отзыва
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
8 000
2 часа
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
1 отзыв
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
7 000
2 часа
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
1 отзыв
История и тайны башен Московского Кремля
7 000
2 часа
История и тайны башен Московского Кремля

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1958 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
517 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов