Мы прогуляемся вдоль любимого жителями этой местности Пятницкого подворья; узнаем где делались, вне всяких сомнений, одни из лучших алкогольных напитков в Европе; окажемся в скрытом от глаз горожанина старинном переулке и полюбуемся на важнейший приходской храм Москвы, вокруг которого в наши дни разворачиваются настоящие военные действия.

В процессе экскурсии 🧭 мы увидим одну из самых живописных набережных; пройдёмся вдоль двух русел главной столичной водной артерии; узнаем историю 📖 грандиозного искусственного острова Столицы ⭐️ и познакомимся с площадью, на которой происходили самые резонансные события городской истории.

Прогуливаясь по этим необыкновенным местам, мы поговорим о судьбах дома, в котором проживали наиболее влиятельные люди своего времени; полюбуемся лучшими открыточными видами Кремля и Храма Христа Спасителя; увидим великолепные стены древнейших сохранившихся каменных палат красивейшей части города и убедимся в том, что есть в Москве место, время в котором и вовсе остановилось.

В завершении нашего путешествия мы поднимемся на пешеходный мост, который перекрывает оба русла главной реки города и разберёмся в хитросплетениях истории возведения главной святыни нашей страны – Храма Христа Спасителя.