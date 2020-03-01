Пешеходные экскурсии по Москве

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  4. Сокольники от давних времен до наших дней

Погулять по тихому и уютному району в центре Москвы и узнать его богатую историю

Наталья
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Наталья – ваш гид
Чистый воздух, лес и спокойствие Сокольников испокон веков привлекали сюда людей.

Здесь охотились цари, здесь провел детство и отрочество Петр I, здесь строились знаменитые московские дачи 19 века.

Вы раскроете секрет названия района, узнаете о связанных с ним предпринимателях, погуляете по парку и увидите чудесную церковь Троицы Живоначальной
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Сокольники
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Сокольники от давних времен до наших дней
Сокольники от давних времен до наших дней

Что вас ожидает

Благотворительность в Сокольниках
В 19 веке Сокольники стали одним из центров благотворительности. Здесь расположились больницы, богадельни и приюты. Вы узнаете о конкуренции между богатейшими и успешнейшими предпринимателями того времени и познакомитесь с фамилиями Бахрушиных, Боевых, Баевых и Ермаковых. А также попадете на территорию детской больницы Святого Владимира и увидите замечательную церковь Троицы Живоначальной, в подвале которой находится склеп с останками основателя больницы Павла Григорьевича фон Дервиза.

Отдых и развлечения в Сокольниках
Сокольники — это лес, природа и чистый воздух. Вы узнаете, какой царь построил здесь в 17 веке Потешный дворец и каждую весну выезжал сюда с семьей заниматься охотой. Кроме того, я покажу некоторые сохранившиеся с давних времен дачи и расскажу о самых известных дачниках Сокольников. А во время прогулки по парку раскрою секрет, как он связан с Третьяковской галереей!

Организационные детали

  • В теплое время года экскурсию можно провести на велосипеде
  • Я также могу провести экскурсию на собственном автомобиле (1-4 человека), тогда район будет изучен более подробно
Сокольники от давних времен до наших дней
Сокольники от давних времен до наших дней
Сокольники от давних времен до наших дней
Сокольники от давних времен до наших дней
Сокольники от давних времен до наших дней
Сокольники от давних времен до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Сокольники.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я коренной житель Сокольников. Здесь жил мой папа, здесь прошло мое детство, здесь растут мои дети. Любовь к Сокольникам, видимо, передалась мне на генном уровне. Да и как можно не любить этот тихий и уютный район с удивительно интересной историей! По специальности я географ, окончила МГУ им. Ломоносова. Желание заниматься краеведением пришло позже: я закончила курсы экскурсоводов, получила аккредитацию. Очень хочется показать и рассказать все, что я знаю любимом районе.
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