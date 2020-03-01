Пешеходные экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Благотворительность в Сокольниках

В 19 веке Сокольники стали одним из центров благотворительности. Здесь расположились больницы, богадельни и приюты. Вы узнаете о конкуренции между богатейшими и успешнейшими предпринимателями того времени и познакомитесь с фамилиями Бахрушиных, Боевых, Баевых и Ермаковых. А также попадете на территорию детской больницы Святого Владимира и увидите замечательную церковь Троицы Живоначальной, в подвале которой находится склеп с останками основателя больницы Павла Григорьевича фон Дервиза.

Отдых и развлечения в Сокольниках

Сокольники — это лес, природа и чистый воздух. Вы узнаете, какой царь построил здесь в 17 веке Потешный дворец и каждую весну выезжал сюда с семьей заниматься охотой. Кроме того, я покажу некоторые сохранившиеся с давних времен дачи и расскажу о самых известных дачниках Сокольников. А во время прогулки по парку раскрою секрет, как он связан с Третьяковской галереей!