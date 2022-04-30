Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Экскурсия начнется с зала Боровиковского, где вас встретит «бриллиантовый князь» и портрет Марии Лопухиной. Далее с картин на вас пристально посмотрят Пушкин, Брюллов и Третьяков. Вы узнаете историю, рассказанную Суриковым в полотне «Утро стрелецкой казни». Увидите, что можно быть художником-баталистом и пацифистом одновременно. Поймёте, как по-разному средствами живописи Саврасов и Левитан изображают первый весенний месяц. И как обычными масляными красками мастера выделяют главное, а второстепенное скрывают.

Знакомство с музеем — это не только известные полотна, но и судьбы художников, а еще жизненные истории самих героев. Вы узнаете, кем был Павел Третьяков и почему музей назван его именем. Отыщете автопортреты художников и откроете тайну бесследно пропавшего полотна. Проследите трагическую судьбу «девочки с персиками». А также выясните, что за холст дважды фигурировал в криминальной хронике и почему.

Экскурсия идеально подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею, для тех, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию музея, разобраться в разных жанрах живописи и стать ближе к искусству.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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