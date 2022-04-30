Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия

Встретиться с картинами, знакомыми с детства, понять замыслы творцов и осознать их гениальность

Мини-группа
В музее с лучшей коллекцией отечественной живописи вы изучите работы Кипренского, Брюллова, Репина, Левитана, Шишкина и других именитых мастеров кисти.

Услышите истории, рассказанные в полотнах, увидите широту палитры изобразительных средств, поймете ценность шедевров галереи, а также познакомитесь с судьбами художников и их героев.

А вашим гидом выступит смартфон с заранее установленным приложением.
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия начнется с зала Боровиковского, где вас встретит «бриллиантовый князь» и портрет Марии Лопухиной. Далее с картин на вас пристально посмотрят Пушкин, Брюллов и Третьяков. Вы узнаете историю, рассказанную Суриковым в полотне «Утро стрелецкой казни». Увидите, что можно быть художником-баталистом и пацифистом одновременно. Поймёте, как по-разному средствами живописи Саврасов и Левитан изображают первый весенний месяц. И как обычными масляными красками мастера выделяют главное, а второстепенное скрывают.

Знакомство с музеем — это не только известные полотна, но и судьбы художников, а еще жизненные истории самих героев. Вы узнаете, кем был Павел Третьяков и почему музей назван его именем. Отыщете автопортреты художников и откроете тайну бесследно пропавшего полотна. Проследите трагическую судьбу «девочки с персиками». А также выясните, что за холст дважды фигурировал в криминальной хронике и почему.

Экскурсия идеально подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею, для тех, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию музея, разобраться в разных жанрах живописи и стать ближе к искусству.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в главный корпус Государственной Третьяковской галереи
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в Третьяковскую галерею
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30

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