  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Старинные особняки Тверской — легенды и предания

4.7
6 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Москвы
Тверская — царская дорога, где происходили события масштаба всей страны.

Она вмещает целый калейдоскоп историй: забавных и трагических, курьёзных и жестоких — но неизменно будоражащих сердце.

Я расскажу вам о жизни столичной улицы и покажу важные постройки, которые составляют её облик.

Помогу прочувствовать их ауру, узнать судьбу и приоткрыть многовековые тайны.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Старинные особняки Тверской — легенды и предания
Старинные особняки Тверской — легенды и предания

Что вы увидите

  • Тверская улица
  • Елисеевский гастроном
  • доходные дома Саввинского подворья
  • дом Сытина
  • Дворец графа Чернышева
  • Английский клуб
  • особняк княгини Зинаиды Волконской
  • доходный дом купца Бахрушины
  • особняк купца Мазурина

Что вас ожидает:

    Контрасты Тверской в «лицах»
    На главной улице города выстроились удивительно разные по архитектуре здания, у каждого из которых есть своя причина выглядеть «иначе». Вы увидите сами, чем отличался дом для властей от дворянских и купеческих построек и как выглядело жильё для среднего класса. На нашем пути встретятся Елисеевский гастроном, особняк Бахрушина, доходные дома Саввинского подворья, дом Сытина и другие не менее любопытные здания. Каждую постройку мы внимательно осмотрим и попробуем понять, в чем именно её своеобразие.
    О чём молчат особняки

    Мой рассказ будет о той Тверской, которую сразу не разглядишь за монументальными сталинскими постройками — я постараюсь передать дух особняков старой Москвы, в которых жили купцы и столичная знать. Вы узнаете, кто стал прототипом героя романа Достоевского «Идиот», в каком доме князь Голицын проиграл свою жену в карты и как выглядел синематограф, в который Ипполит Матвеевич приглашал Лизу. Я припасла для вас ещё не одну удивительную историю 📖, но о чём — узнаете на прогулке 👣. Организационные детали:

    • Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
    • Дополнительных расходов не предвидится.
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
    Начало
    🚩 метро Пушкинская
    Место завершения
    🏁 По договоренности
    Старинные особняки Тверской — легенды и предания
    Старинные особняки Тверской — легенды и предания
    Старинные особняки Тверской — легенды и предания
    Старинные особняки Тверской — легенды и предания

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Л.
    Елена Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    6 отзывов оставили туристы

    Еще несколько необычных экскурсий в Москве

    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    700
    3 часа
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    1953 отзыва
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    800
    4 часа
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    551 отзыв
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    990
    3 часа
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    541 отзыв
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    1 500
    1.5 часа
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    514 отзывов
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    1 200
    1 час
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    439 отзывов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    1 400
    13 часов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    418 отзывов