На главной улице города выстроились удивительно разные по архитектуре здания, у каждого из которых есть своя причина выглядеть «иначе». Вы увидите сами, чем отличался дом для властей от дворянских и купеческих построек и как выглядело жильё для среднего класса. На нашем пути встретятся Елисеевский гастроном, особняк Бахрушина, доходные дома Саввинского подворья, дом Сытина и другие не менее любопытные здания. Каждую постройку мы внимательно осмотрим и попробуем понять, в чем именно её своеобразие.
О чём молчат особняки
Мой рассказ будет о той Тверской, которую сразу не разглядишь за монументальными сталинскими постройками — я постараюсь передать дух особняков старой Москвы, в которых жили купцы и столичная знать. Вы узнаете, кто стал прототипом героя романа Достоевского «Идиот», в каком доме князь Голицын проиграл свою жену в карты и как выглядел синематограф, в который Ипполит Матвеевич приглашал Лизу. Я припасла для вас ещё не одну удивительную историю 📖, но о чём — узнаете на прогулке 👣. Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Дополнительных расходов не предвидится.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 метро Пушкинская
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.