Что вас ожидает:

Контрасты Тверской в «лицах»

На главной улице города выстроились удивительно разные по архитектуре здания, у каждого из которых есть своя причина выглядеть «иначе». Вы увидите сами, чем отличался дом для властей от дворянских и купеческих построек и как выглядело жильё для среднего класса. На нашем пути встретятся Елисеевский гастроном, особняк Бахрушина, доходные дома Саввинского подворья, дом Сытина и другие не менее любопытные здания. Каждую постройку мы внимательно осмотрим и попробуем понять, в чем именно её своеобразие.

О чём молчат особняки

Мой рассказ будет о той Тверской, которую сразу не разглядишь за монументальными сталинскими постройками — я постараюсь передать дух особняков старой Москвы, в которых жили купцы и столичная знать. Вы узнаете, кто стал прототипом героя романа Достоевского «Идиот», в каком доме князь Голицын проиграл свою жену в карты и как выглядел синематограф, в который Ипполит Матвеевич приглашал Лизу. Я припасла для вас ещё не одну удивительную историю 📖, но о чём — узнаете на прогулке 👣. Организационные детали: