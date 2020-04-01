Марина проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности

Прогуляться по аллеям, перенестись в эпоху старой Москвы и отыскать неочевидные уголки

Марина
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Марина – ваш гид
Чистопрудный бульвар — любимое место для прогулок у москвичей: бродить по дорожкам, рассматривать по обе стороны от аллей фасады доходных домов, а по пути встречать актуальные городские выставки.

Мы не спеша пройдём вокруг прудов, поговорим о знатных семьях, о великих писателях, художниках и ученых.

Не забудем и про театры и вспомним московские традиции прошлых веков!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Чистые пруды
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Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности
Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности

Что вас ожидает

Маршрутом москвичей
Подробное знакомство с Чистыми прудами начнём у памятника А. С. Грибоедова. А дальше не спеша исследуем Архангельский, Потаповский переулки и сам бульвар, пройдём по улицам Макаренко, Жуковского, Огородной слободе, Малому и Большому Харитоньевским переулкам. Если сейчас вам эти топонимы ни о чём не говорят, то после нашей встречи вы перейдёте с Чистопрудными окрестностями на «ты». По пути мы будем останавливаться у разных построек: вы рассмотрите Меньшикову башню, знаменитый фасад дома Пашкова и красивейший ЗАГс. Кроме того, мы свернём во дворы, чтобы отыскать один из самых необычных домов в Москве!

Быль и небыль Чистопрудных окрестностей
Чтобы вам была понятна застройка района, я расскажу его историю. Не беспокойтесь, будет увлекательно, особенно любопытны сюжеты о старомосковских семьях и знаменитых обитателях Чистых прудов. Помимо исторической справки, вы послушаете легенды этих мест, и, конечно, узнаете о традициях, которые коренные москвичи бережно хранят до сих пор. О Чистых прудах слагали песни и стихотворения, поэтому и мы почтим их своим вниманием и отдадим честь очарованию этого старинного уголка Москвы.

В конце встречи по традиции я покажу несколько интересных мест из моей подборки «Еда с историей. Кафе и рестораны в исторических местах Москвы», где вы сможете приятно завершить нашу прогулку.

Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности
Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности
Столичные маршруты: Чистые пруды и окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Чистые пруды.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я экскурсовод по родному и горячо любимому городу Москве. Увлекаюсь древней историей Москвы, бытом, традициями прошлых веков, но при этом держу руку на пульсе города. Ведь Москва — это круговорот событий, людей, эмоций. От древности до современности здесь один шаг, и этот шаг я приглашаю сделать вместе со мной! Я провожу пешеходные и автоэкскурсии для взрослых и детей по самым интересным местам Москвы.
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Марина проводит ещё 3 экскурсии

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