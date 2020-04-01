Марина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Маршрутом москвичей

Подробное знакомство с Чистыми прудами начнём у памятника А. С. Грибоедова. А дальше не спеша исследуем Архангельский, Потаповский переулки и сам бульвар, пройдём по улицам Макаренко, Жуковского, Огородной слободе, Малому и Большому Харитоньевским переулкам. Если сейчас вам эти топонимы ни о чём не говорят, то после нашей встречи вы перейдёте с Чистопрудными окрестностями на «ты». По пути мы будем останавливаться у разных построек: вы рассмотрите Меньшикову башню, знаменитый фасад дома Пашкова и красивейший ЗАГс. Кроме того, мы свернём во дворы, чтобы отыскать один из самых необычных домов в Москве!

Быль и небыль Чистопрудных окрестностей

Чтобы вам была понятна застройка района, я расскажу его историю. Не беспокойтесь, будет увлекательно, особенно любопытны сюжеты о старомосковских семьях и знаменитых обитателях Чистых прудов. Помимо исторической справки, вы послушаете легенды этих мест, и, конечно, узнаете о традициях, которые коренные москвичи бережно хранят до сих пор. О Чистых прудах слагали песни и стихотворения, поэтому и мы почтим их своим вниманием и отдадим честь очарованию этого старинного уголка Москвы.

В конце встречи по традиции я покажу несколько интересных мест из моей подборки «Еда с историей. Кафе и рестораны в исторических местах Москвы», где вы сможете приятно завершить нашу прогулку.