Экскурсии по пригородам Москвы

Что вас ожидает

Сергиев Посад сквозь века

Я покажу все самые интересные места древнего города: романтичный Белый пруд и Уточью башню, музейно-выставочный комплекс Конный двор и Красногорскую площадь, проспект Красной Армии с памятником родителям Сергия Радонежского и смотровую площадку на Блинной горе. Расскажу, как вписан Сергиев Посад в историю государства Российского и почему священник Флоренский сказал: «Чтобы понять Россию, нужно понять Лавру».

Мастерская Матрешки и местные ремесла

Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы. Кроме того, посетите мастерскую Матрешки и услышите, где и как появилась кукла-конструктор, ставшая символом России. Шагая «с горки на горку по городу Загорску», узнаете самые интересные факты истории Посада ХХ века: о появлении пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), освоении космоса и роли 1-й Ударной Армии в битве за Москву.