Экскурсии по пригородам Москвы

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Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город.

Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д станции Сергиев Посад
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Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада

Что вас ожидает

Сергиев Посад сквозь века
Я покажу все самые интересные места древнего города: романтичный Белый пруд и Уточью башню, музейно-выставочный комплекс Конный двор и Красногорскую площадь, проспект Красной Армии с памятником родителям Сергия Радонежского и смотровую площадку на Блинной горе. Расскажу, как вписан Сергиев Посад в историю государства Российского и почему священник Флоренский сказал: «Чтобы понять Россию, нужно понять Лавру».

Мастерская Матрешки и местные ремесла
Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы. Кроме того, посетите мастерскую Матрешки и услышите, где и как появилась кукла-конструктор, ставшая символом России. Шагая «с горки на горку по городу Загорску», узнаете самые интересные факты истории Посада ХХ века: о появлении пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), освоении космоса и роли 1-й Ударной Армии в битве за Москву.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Сергиевом Посаде. Я встречу вас на ж/д станции.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): музей Игрушки — 250 рублей взрослый, 120 рублей детский; Конный двор — 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.
  • По желанию, я могу провести экскурсию на вашем транспорте.
  • Одежда и обувь должны соответствовать паломническим целям и погодным условиям.
  • По желанию, можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии.
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада
Сюжеты Сергиева Посада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д станции Сергиев Посад.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я гид по профессии и призванию. Мой девиз: «Ничего на свете лучше нету, чем водить экскурсии по свету!» Я много лет проработала в музее и сфере управления туристической деятельностью, более 20 лет провожу экскурсии по Золотому кольцу. На моих прогулках путешественники без стеснения могут задавать вопросы, которые обычно не решаются адресовать священникам или научным сотрудникам музеев. Для меня главная задача — чтобы гости получили удовольствие, а не написали диссертацию.
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