Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Театр начинается с вешалки

Большая Дмитровка — удивительная улица. Она приютилась между шумной Тверской и пафосной Петровкой. Неспешная и немноголюдная в дневное время Дмитровка преображается с наступлением сумерек, ведь здесь творится театральная история! Милые тихие переулочки: Козицкий и Глинищевский, Петровский, Столешников и Камергерский выведут нас к новой сцене Большого театра и МХТ им.Чехова, к театру оперетты и академическому Музыкальному театру К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Вы осмотрите здания и узнаете больше об архитекторах и стилях. А я расскажу о великих режиссерах и драматургах, знаменитых актерах и оперных певцах, выдающихся антерпренерах и меценатах, творивших за их стенами — всех тех, кто внёс огромный вклад в культурную жизнь не только Москвы и России, но и мира.

В гостях у маэстро

Экскурсия продолжится в великолепном музее-квартире одного из основателей МХАТ В.И.Немировича-Данченко, где нашу группу принимут как дорогих гостей, с эксклюзивной программой. В неповторимой атмосфере 1940-х годов, за чашечкой чая, вам откроется немало удивительных историй из жизни драматурга и его детища. А по традиции в конце экскурсии я покажу кафе «с историей», где в сохранившихся уникальных интерьерах XVII века вы сможете приятно завершить нашу прогулку.