Марина проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко

Заглянуть в гости к известному режиссеру и познакомиться с театрально-музыкальной историей Москвы

Марина
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Марина – ваш гид
Совершая променад по главной театральной улице столицы, вы услышите о легендарных актерах, режиссерах и меценатах.

У знаменитых храмов искусства мы обсудим, как творился театр в России и какой он сейчас.

А квартира Владимира Ивановича Немировича-Данченко приоткроет секреты закулисья и удивит необычными артефактами.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — у ст. метро Чеховская
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Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко

Что вас ожидает

Театр начинается с вешалки
Большая Дмитровка — удивительная улица. Она приютилась между шумной Тверской и пафосной Петровкой. Неспешная и немноголюдная в дневное время Дмитровка преображается с наступлением сумерек, ведь здесь творится театральная история! Милые тихие переулочки: Козицкий и Глинищевский, Петровский, Столешников и Камергерский выведут нас к новой сцене Большого театра и МХТ им.Чехова, к театру оперетты и академическому Музыкальному театру К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Вы осмотрите здания и узнаете больше об архитекторах и стилях. А я расскажу о великих режиссерах и драматургах, знаменитых актерах и оперных певцах, выдающихся антерпренерах и меценатах, творивших за их стенами — всех тех, кто внёс огромный вклад в культурную жизнь не только Москвы и России, но и мира.

В гостях у маэстро
Экскурсия продолжится в великолепном музее-квартире одного из основателей МХАТ В.И.Немировича-Данченко, где нашу группу принимут как дорогих гостей, с эксклюзивной программой. В неповторимой атмосфере 1940-х годов, за чашечкой чая, вам откроется немало удивительных историй из жизни драматурга и его детища. А по традиции в конце экскурсии я покажу кафе «с историей», где в сохранившихся уникальных интерьерах XVII века вы сможете приятно завершить нашу прогулку.

Организационные детали

  • Билеты в музей-квартиру В.А.Немировича-Данченко оплачиваются отдельно (300 руб./чел)
  • Обратите внимание: по понедельникам и вторникам экскурсия не проводится, так как в эти дни музей-квартира В.И.Немировича-Данченко не работает
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у ст. метро Чеховская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я экскурсовод по родному и горячо любимому городу Москве. Увлекаюсь древней историей Москвы, бытом, традициями прошлых веков, но при этом держу руку на пульсе города. Ведь Москва — это круговорот событий, людей, эмоций. От древности до современности здесь один шаг, и этот шаг я приглашаю сделать вместе со мной! Я провожу пешеходные и автоэкскурсии для взрослых и детей по самым интересным местам Москвы.
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