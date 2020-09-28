1 отзыв оставили туристы

Знакомство с хаски Вы отправляетесь в один из крупнейших собачьих питомников России. Здесь, на берегу Москвы-реки, вы отдохнете с дороги у костра с чашкой горячего травяного чая. Сотрудники питомника расскажут об истории 📖 породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Более чем сотня собачек четырех пород будет с любовью ожидать вашего прихода. Каждую собаку можно будет погладить, сфотографировать и выбрать среди них своего четвероногого компаньона на день.
Дог-трекинг Вместе с каюром (погонщиком собачьей упряжки) вы отправитесь в 5-километровый поход в самое сердце леса. К поясу каждого участника будет пристегнута собака, которая будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. Дог-трекинг принесет массу положительных эмоций! А после прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят. По возвращении в питомник вас угостят домашними оладушками и напоят свежим травяным чаем в уютном кафе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер на комфортабельном минивэне в обе стороны. В машине для каждого гостя будет бутылка воды.
В стоимость включен обед с оладьями и чаем
Тур может быть значительно расширен и включать в себя 6-км сплав на байдарках по Москве-реке. В этом случае стоимость тура увеличивается на 5000 руб. /взрослый (2900 руб. /детский), а время тура увеличивается до 9 часов. На время трекинга каждому гостю выдаётся рюкзак с бутылкой воды, пакетиком сока, яблоком, печеньем и шоколадкой.
Начало и место завершения
🚩 в районе станци метро Парк Победы
Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Лукас. Я француз, живущий в Москве несколько лет. Я влюбился в Россию с первого приезда, решил выучить русский язык и найти работу. Присоединившись к команде французского турагентства, я начал работать гидом и создавать уникальные экскурсии, которые нравятся как иностранцам, так и местным жителям – катания на собачьих упряжках, дог-треккинг, каякинг, традиционные французские ужины и многие другие. Я много путешествую по России и обожаю свою работу. Давайте знакомиться!
В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе ) побывали в удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.