1 отзыв оставили туристы

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Трекинг по лесу в компании хаски

Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем

5
1 отзыв
Лукас
Лукас – экскурсионное агентство из Москвы
Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски? Пообщавшись с любвеобильными красивыми 🤩 животными, вы выберете одну из собачек себе в компаньоны и отправитесь покорять лес 🌳.

Пять километров покажутся мгновением — настолько будет весело 🥳 и интересно! А после вы пообщаетесь с сотрудниками питомника, попивая травяной чай и угощаясь оладушками.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 8 990 ₽ за человека

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Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски

Что вас ожидает

Знакомство с хаски
Вы отправляетесь в один из крупнейших собачьих питомников России. Здесь, на берегу Москвы-реки, вы отдохнете с дороги у костра с чашкой горячего травяного чая. Сотрудники питомника расскажут об истории 📖 породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Более чем сотня собачек четырех пород будет с любовью ожидать вашего прихода. Каждую собаку можно будет погладить, сфотографировать и выбрать среди них своего четвероногого компаньона на день.

Дог-трекинг
Вместе с каюром (погонщиком собачьей упряжки) вы отправитесь в 5-километровый поход в самое сердце леса. К поясу каждого участника будет пристегнута собака, которая будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. Дог-трекинг принесет массу положительных эмоций! А после прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят. По возвращении в питомник вас угостят домашними оладушками и напоят свежим травяным чаем в уютном кафе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер на комфортабельном минивэне в обе стороны. В машине для каждого гостя будет бутылка воды.
  • В стоимость включен обед с оладьями и чаем
  • Тур может быть значительно расширен и включать в себя 6-км сплав на байдарках по Москве-реке. В этом случае стоимость тура увеличивается на 5000 руб. /взрослый (2900 руб. /детский), а время тура увеличивается до 9 часов. На время трекинга каждому гостю выдаётся рюкзак с бутылкой воды, пакетиком сока, яблоком, печеньем и шоколадкой.
Начало и место завершения
🚩 в районе станци метро Парк Победы
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски
Трекинг по лесу в компании хаски

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лукас
Лукас
Меня зовут Лукас. Я француз, живущий в Москве несколько лет. Я влюбился в Россию с первого приезда, решил выучить русский язык и найти работу. Присоединившись к команде французского турагентства, я начал работать гидом и создавать уникальные экскурсии, которые нравятся как иностранцам, так и местным жителям – катания на собачьих упряжках, дог-треккинг, каякинг, традиционные французские ужины и многие другие. Я много путешествую по России и обожаю свою работу. Давайте знакомиться!
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1 отзыв оставили туристы

28 сентября 2020
В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе ) побывали в удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.

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