07:15 Сбор группы в Москве (ст. метро 🚇 "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы "Космос")
07:30 Отъезд из Москвы в Муром на автобусе 🚌 с гидом. Путевая экскурсия ⛳ по маршруту.
Прибытие в Муром - самый древний город 🏙️ Владимирского края, упоминался в "Повести временных лет" ещё в 862 году!
Муром - город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца, который встретит Вас по приезду и угостит настоящим муромским калачом!
Обед.
Автобусная обзорная экскурсия по Мурому.
Посещение достопримечательностей:
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.
Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница".
Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
В Окском парке 🌳 Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей 🏛️ Мурома.
Историко-художественный музей 🖼, который называют "малым Эрмитажем". В галерее музея экспонируются картины К. П. Брюллова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина; или Выставочный центр Экспозиция "Муром- град. Сокровища древнего Мурома" представляет историю 📖 "идеального" града-Мурома, наполненную былями, сказаниями, легендами.
Путевая обзорная экскурсия по Выксе (при заселении в отеле этого города).
Размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы.
2 день
Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие).
Переезд в Дивеево.
Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому монастырю - названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Святая Канавка Пресвятой Богородицы - это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: "Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев".
Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери "Казанской", иконы "Умиление", святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.
Свободное время.
Обед.
Отъезд в Москву.
Прибытие в Москву (окончание программы около 23:00 у ст. м. ВДНХ).
!Внимание Из-за ремонта путепровода на Горьковском шоссе возможна задержка прибытия. Время в программе ориентировочное и не является обязательным условием программы.
Что входит
размещение в отеле "Баташев 4* г. Выкса (Резервный отель - "Лада 3*" г. Муром или "Дивеевская слобода 3*, с. Дивеево). Двухместные номера категории "стандарт".
питание по тур меню
экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
транспортное обслуживание
Что не входит
Доплата за одноместный номер – 990 руб. (1 человек в номере )
Начало и место завершения
🚩 ст. метро "ВДНХ" справа от гостиницы "Космос"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.