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Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы

4.3
6 отзывов
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
За два дня вы исследуете три города, которые объединены историей 📖 и культурой.

Муром — один из старинных русских городов, где жили сказочные богатыри.

Выска — небольшой городок, похож на младшего брата Версаля и Петергофа.

Здесь расположился парк 🌳 во французско-английском стиле.

Дивеево — маленькое село, которое привлекает туристов своими церквями и монастырями.
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  • 👥Групповая
  • 🌓Двухдневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 7 000 ₽ за человека

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Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы
Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы

Что вы увидите

  • Муром:
  • Троицкий женский монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Окский парк
  • Историко-художественный музей
  • Выкса
  • Дивеево:
  • Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Троицкий собор
  • Преображенский собор
  • Казанская церковь
  • Дивеевские Святые источники

Программа тура:

    1 день
    07:15 Сбор группы в Москве (ст. метро 🚇 "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы "Космос")
    07:30 Отъезд из Москвы в Муром на автобусе 🚌 с гидом. Путевая экскурсия ⛳ по маршруту.
    • Прибытие в Муром - самый древний город 🏙️ Владимирского края, упоминался в "Повести временных лет" ещё в 862 году!
    Муром - город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца, который встретит Вас по приезду и угостит настоящим муромским калачом!
    • Обед.
    • Автобусная обзорная экскурсия по Мурому.

    Посещение достопримечательностей:

    • Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.
    • Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница".
    • Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
    • В Окском парке 🌳 Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей 🏛️ Мурома.
    • Историко-художественный музей 🖼, который называют "малым Эрмитажем". В галерее музея экспонируются картины К. П. Брюллова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина; или Выставочный центр Экспозиция "Муром- град. Сокровища древнего Мурома" представляет историю 📖 "идеального" града-Мурома, наполненную былями, сказаниями, легендами.
    • Путевая обзорная экскурсия по Выксе (при заселении в отеле этого города).
    • Размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы.
    2 день
    • Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие).
    • Переезд в Дивеево.
    • Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому монастырю - названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

    Осмотр действующих храмов:

    • Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона "Умиление".
    • Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы.
    • Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены.
    • Святая Канавка Пресвятой Богородицы - это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: "Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев".
    • Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери "Казанской", иконы "Умиление", святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.
    • Свободное время.
    • Обед.
    • Отъезд в Москву.
    • Прибытие в Москву (окончание программы около 23:00 у ст. м. ВДНХ).
    • !Внимание Из-за ремонта путепровода на Горьковском шоссе возможна задержка прибытия. Время в программе ориентировочное и не является обязательным условием программы.
    Что входит
    • размещение в отеле "Баташев 4* г. Выкса (Резервный отель - "Лада 3*" г. Муром или "Дивеевская слобода 3*, с. Дивеево). Двухместные номера категории "стандарт".
    • питание по тур меню
    • экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
    • транспортное обслуживание
    Что не входит
    • Доплата за одноместный номер – 990 руб. (1 человек в номере )
    Начало и место завершения
    🚩 ст. метро "ВДНХ" справа от гостиницы "Космос"
    Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы
    Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы
    Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы
    Муром — Выкса — Дивеево. Тур из Москвы

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    6 отзывов оставили туристы

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