Кругозор – Гид из Москвы

За два дня вы исследуете три города, которые объединены историей 📖 и культурой.



Муром — один из старинных русских городов, где жили сказочные богатыри.



Выска — небольшой городок, похож на младшего брата Версаля и Петергофа.



Здесь расположился парк 🌳 во французско-английском стиле.



Дивеево — маленькое село, которое привлекает туристов своими церквями и монастырями.