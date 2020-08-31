1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы

Пройти по центру столицы, узнать о знаменитых романах и увидеть разные проявления глубокого чувства

5
1 отзыв
Вадим
Вадим – Гид из Москвы
Тихое семейное счастье и любовные треугольники, невероятная жертвенность и разбитые судьбы — на этой экскурсии 🧭 не будет грязных сплетен и пересудов, но зато проявятся разные лики любви.

Вы увидите старинные особняки и памятники, поймете, как связаны они с романами известных людей, услышите об отношениях мужчины и женщины и попробуете разгадать эту вечную загадку.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, и я покажу тебе такую любовь! («Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков)

Что вас ожидает

Истории счастливые и печальные
Мы начнем со знаменитого особняка Арсения Морозова — вы по-новому взглянете на этот причудливый дом и узнаете, как замешана в его истории 📖 женщина. У ресторана «Прага» поговорим о его владелице, Вере Фирсановой, и ее супруге. Любуясь храмом Симеона Столпника, контрастирующим с арбатскими многоэтажками, вы услышите сказку о русской Золушке. А на Никитском бульваре мы сравним отношения в любовном треугольнике в прошлом и настоящем.

Любови русских писателей и поэтов
Я расскажу не только сложившихся парах, но и о тех, кто оказался в вечном поиске: например, о Гоголе и его непростых чувствах, о женщинах Чайковского. У особняка Рябушинского, который сегодня является домом-музеем Горького, поговорим о трех главных музах в судьбе этого писателя — таких разных и необыкновенных!
Во время прогулки по Большой Никитской вы услышите о знаменитом триумвирате и феномене Лили Брик. И, конечно, мы обсудим главный московский роман: Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Я покажу храм, в котором венчалась пара, и где, по словам поэта, он был счастлив, как никогда в жизни. А завершится экскурсия ⛳ на Тверской улице — «романом по телефону» Марины Влади и Высоцкого. И в этой старой истории для вас откроются новые подробности.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится.

В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы
В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы

Экскурсия проводится во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вадим
Вадим
Добрый день! Меня зовут Вадим, я профессиональный гид, живу в Москве, с удовольствием показываю город и рассказываю о нем! И о людях которые в нем жили, страдали, радовались, любили — в общем, были такими же, как мы. Приглашаю и вас прогуляться по городу и вспомнить о тех, кто жил здесь до нас... )
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

31 августа 2020
Добрый день! Побывали на экскурсии "В поисках любви! Романтические истории на улицах Москвы". Когда нашла эту экскурсию не подозревала даже, что так может быть интересно! Пара слов о маршруте: скажу так, что маршрут продуманный, нет долгих переходов, ко всем объектам можно достаточно близко подойти и рассмотреть пока идет рассказ. Устать от наматываемых киллометров просто невозможно! да и маршрут не длинный и не утомительный. Наш гид был Вадим, во-первых, отмечу его пунктуальность! Во-вторых, отличное знание материала и на все наши вопросы он ответил, даже на те, которые не относились к тематике заказанной экскурсии. Редко сейчас встречаются экскурсоводы, которые нацелены не на интересную подачу материала и желание заинтеерсовать "туриста", так вот, Вадим своими рассказами увлекает тебя в те истории, моменты прошлого, о которых рассказывает. Кроме того, не смотря на то, что рассказ должен быть о романах и взаимоотношениях людей, Вадим рассказывает и предыистории о том почему и когда и кто и как было построено здание, в котором "кипели" любовные страсти, рассказы на столько увлекательны, что не замечаешь как пролетает время! Человек, который любит то, чем занимается, поэтому думаю, что даже дети (которые не особо любят историю и экскурсии) будут увлечены. Думаю, что в ближайшее время мы обязательно обратимся к Вадиму за новыми впечатлениями, эмоциональными и увлекательными расказами обо многих, еще не изученных нами местах.

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов