1 отзыв оставили туристы

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, и я покажу тебе такую любовь! («Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков)

Что вас ожидает

Истории счастливые и печальные

Мы начнем со знаменитого особняка Арсения Морозова — вы по-новому взглянете на этот причудливый дом и узнаете, как замешана в его истории 📖 женщина. У ресторана «Прага» поговорим о его владелице, Вере Фирсановой, и ее супруге. Любуясь храмом Симеона Столпника, контрастирующим с арбатскими многоэтажками, вы услышите сказку о русской Золушке. А на Никитском бульваре мы сравним отношения в любовном треугольнике в прошлом и настоящем.

Любови русских писателей и поэтов

Я расскажу не только сложившихся парах, но и о тех, кто оказался в вечном поиске: например, о Гоголе и его непростых чувствах, о женщинах Чайковского. У особняка Рябушинского, который сегодня является домом-музеем Горького, поговорим о трех главных музах в судьбе этого писателя — таких разных и необыкновенных!

Во время прогулки по Большой Никитской вы услышите о знаменитом триумвирате и феномене Лили Брик. И, конечно, мы обсудим главный московский роман: Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Я покажу храм, в котором венчалась пара, и где, по словам поэта, он был счастлив, как никогда в жизни. А завершится экскурсия ⛳ на Тверской улице — «романом по телефону» Марины Влади и Высоцкого. И в этой старой истории для вас откроются новые подробности.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится.