Лера Б. – Гид из Москвы

Дорогие Друзья, знакомы ли вы с сокровищами архитектуры московского средневековья? Мы приглашаем вас к знакомству с необыкновенным районом Москвы, прежде почти совершенно сокрытым от глаз горожан, путешествуя по которому, мы узнаем о первых дипломатических связях нашей страны; выясним, каких торговцев москвичи считали самыми «горячими» ньюсмейкерами; увидим родовое гнездо Романовых и разберёмся в том, откуда берут своё начало роковые события, сопряженные с судьбою этого рода.