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«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Дорогие Друзья, знакомы ли вы с сокровищами архитектуры московского средневековья? Мы приглашаем вас к знакомству с необыкновенным районом Москвы, прежде почти совершенно сокрытым от глаз горожан, путешествуя по которому, мы узнаем о первых дипломатических связях нашей страны; выясним, каких торговцев москвичи считали самыми «горячими» ньюсмейкерами; увидим родовое гнездо Романовых и разберёмся в том, откуда берут своё начало роковые события, сопряженные с судьбою этого рода.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »
«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »

Что вы увидите

  • Храм Великомученика Георгия Победоносца на Псковской горке
  • Палаты Романовых
  • Келейный корпус Знаменского монастыря
  • Собор иконы Божьей Матери «Знамение»
  • Церковь Максима Блаженного
  • Старый Английский двор
  • Храм Варвары Великомученицы
  • Гостиный двор
  • Средние торговые ряды
  • Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву
  • Ансамбль строений парка Зарядье
  • Церковь Зачатия Анны, что в Углу
  • Панораму храмов и башен Московского Кремля
  • Гостиницу Балчуг Кемпински
  • Ансамбль построек ГЭС №1
  • Дом на Котельнической набережной
  • Фрагмент Китайгородской стены с отреставрированными боевыми площадками.
Нашему взору откроется один из самых красивых 🤩 московских видов, изучив который, мы сможем воочию убедиться, какие сокрушительные изменения могли постигнуть панораму Красной площади, коль скоро Вождю народов удалось бы реализовать его планы по строительству самой большой из всех высотных «сестер» Москвы. А в конце путешествия мы поднимемся на боевую площадку сохранившегося в Зарядье фрагмента Китай-городской стены.
Вы увидите:- Храм Георгия Победоносца на Псковской горке;
  • Палаты Романовых;
  • Келейный корпус Знаменского монастыря;
  • Собор иконы Божьей Матери «Знамение»;
  • Церковь Максима Блаженного;
  • Старый Английский двор;
  • Храм Варвары Великомученицы;
  • Гостиный двор;
  • Средние торговые ряды;
  • Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву;
  • Ансамбль строений парка Зарядье;
  • Церковь Зачатия Анны, что в Углу;
  • Панораму храмов и башен Московского Кремля;
  • Гостиницу Балчуг Кемпински;
  • Ансамбль построек ГЭС №1;
  • Дом на Котельнической набережной;
  • Фрагмент Китайгородской стены с отреставрированными боевыми площадками. Важно знать: - Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Для вашего удобства мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
  • Выбирайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь, чтобы длинная пешеходная экскурсия прошла с максимальным комфортом для вас.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Станция метро «Китай-город» (выход №10).
Место завершения
🏁 Парк «Зарядье».
«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »
«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »
«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »
«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »
«‎Варварка и Зарядье. Путешествуя по Москве Средневековой... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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