ВДНХ считается излюбленным местом прогулок москвичей и гостей столицы ⭐️. Неповторимый архитектурный комплекс “Советского Версаля” формируют 49 памятников, из которых 45 имеют статус федерального значения.
Здесь представлены яркие образцы самых монументальных архитектурных стилей — советского ампира, модернизма и неоклассики.
Предлагаем отправиться на уникальную экскурсию-квест, которая познакомит Вас с основными достопримечательностями 🏛️ в интерактивной форме. В основе квеста лежит классическая программа ознакомления с ВДНХ, только добавлена викторина из 10 вопросов, связанных с архитектурой и историей 📖 комплекса. Участники должны самостоятельно найти ответы в процессе экскурсии 🧭 зависимости от возрастного состава группы, вопросы викторины могут быть предназначены для взрослых экскурсантов и для детей.