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ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест

5
2 отзыва
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
ВДНХ является одним из любимых мест для прогулок не только среди гостей столицы ⭐️, но и среди ее жителей.

Вы прогуляетесь 👣 по территории легендарного выставочного комплекса, а также изучите его достопримечательности 🏛️, в рамках интерактивного квеста.

Узнаем, что такое сталинит и как выглядит ракета-носитель “Восток”, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории 📖 полет в космос.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕵️Квест
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест

Что вы увидите

  • Центральный павильон ВДНХ
  • Фонтан "Дружба народов"
  • Фонтан "Каменный цветок"
  • Павильон "Космос"
  • Ракета "Восток"
ВДНХ считается излюбленным местом прогулок москвичей и гостей столицы ⭐️. Неповторимый архитектурный комплекс “Советского Версаля” формируют 49 памятников, из которых 45 имеют статус федерального значения.
Здесь представлены яркие образцы самых монументальных архитектурных стилей — советского ампира, модернизма и неоклассики.
Предлагаем отправиться на уникальную экскурсию-квест, которая познакомит Вас с основными достопримечательностями 🏛️ в интерактивной форме. В основе квеста лежит классическая программа ознакомления с ВДНХ, только добавлена викторина из 10 вопросов, связанных с архитектурой и историей 📖 комплекса. Участники должны самостоятельно найти ответы в процессе экскурсии 🧭 зависимости от возрастного состава группы, вопросы викторины могут быть предназначены для взрослых экскурсантов и для детей.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 пр-т Мира, 119, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
ВДНХ — великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Легенды М.
Легенды М.
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2 отзыва оставили туристы

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