Легенды М. – Гид из Москвы

ВДНХ является одним из любимых мест для прогулок не только среди гостей столицы ⭐️, но и среди ее жителей.



Вы прогуляетесь 👣 по территории легендарного выставочного комплекса, а также изучите его достопримечательности 🏛️, в рамках интерактивного квеста.



Узнаем, что такое сталинит и как выглядит ракета-носитель “Восток”, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории 📖 полет в космос.