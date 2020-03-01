Исторические экскурсии по Москве

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Вдоль по Шаболовке

По одной улице пройти через три эпохи — от старейшего трамвайного депо до символа телевидения СССР

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
На экскурсии вы проследите историю одной улицы и узнаете, как маленькая окраина стала значимым районом Москвы.

Услышите, как жил и чувствовал город в XVII веке.

Полюбуетесь советской архитектурой, поймете, как она взаимодействует с человеком.

А еще я познакомлю вас с жизнью и творениями легендарного Шухова и советской концепцией дома-коммуны.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Встреча у станции метро Шаболовская
Забронировать экскурсию
Вдоль по Шаболовке
Вдоль по Шаболовке

Что вас ожидает

Русский бунт
Первый пункт нашего маршрута — Шаболовская слобода, центром которой всегда была Шаболовская улица. Мы «заглянем» в XVII век: тогда это место принадлежало Донскому монастырю. Я расскажу о последней европейской эпидемии чумы, бушевавшей в 1770-1772 годах, и Чумном бунте, что произошел в Москве в это время. Обсудим также и роль монастыря в этих событиях.

Загадки депо
Далее направимся к одному из трех старейших трамвайных парков Москвы — Замоскворецкому, или ныне трамвайному депо имени Апакова. Я открою вам, как человек-фабрика (так Шухова называли современники) сказал новое слово в проектировании неотапливаемых зданий. Вы узнаете, в честь кого названо депо, как менялся советский трамвай, на каком направлении работал кондуктором Паустовский и почему вместо номера один из маршрутов носит ласковое имя «Аннушка».

Шуховская башня
Следующее творение Шухова на нашей прогулке — Шаболовская телебашня, символ советского телевидения. Не смотря на свою высоту, строилась она без кранов и лесов, а её автор однажды чуть не был расстрелян: я расскажу, как так получилось. Мы поговорим и о том, почему «Голубой огонек на Шаболовке» — это такой же атрибут Нового года, как салат оливье, и почему Шаболовка уже не имеет к нему никакого отношения.

Идиллия по-советски
А завершением экскурсии станет первый дом-коммуна, предвестник нового коммунистического быта. Поразмышляем о том, как он должен был стать оплотом борьбы с религиозностью, пьянством и бескультурьем — и почему задуманное так и не удалось.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.

Вдоль по Шаболовке
Вдоль по Шаболовке
Вдоль по Шаболовке
Вдоль по Шаболовке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Шаболовская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Я научный сотрудник, всем сердцем влюбленный в столицу. Мне нравится перекидывать исторические мостики из тогда в сейчас, и рассказывать своим спутникам, чем жили и о чем заботились наши предшественники.
Напишите мне

Исторические экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От 550 за экскурсию
1.5 часа
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Огородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые пруды
3900 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Истории, которые хранят старинные московские дома
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших дней
От 5000 за экскурсию
2 часа
152 отзыва
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
900 за человека
2 часа
14 отзывов
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы