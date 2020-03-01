Исторические экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Русский бунт

Первый пункт нашего маршрута — Шаболовская слобода, центром которой всегда была Шаболовская улица. Мы «заглянем» в XVII век: тогда это место принадлежало Донскому монастырю. Я расскажу о последней европейской эпидемии чумы, бушевавшей в 1770-1772 годах, и Чумном бунте, что произошел в Москве в это время. Обсудим также и роль монастыря в этих событиях.

Загадки депо

Далее направимся к одному из трех старейших трамвайных парков Москвы — Замоскворецкому, или ныне трамвайному депо имени Апакова. Я открою вам, как человек-фабрика (так Шухова называли современники) сказал новое слово в проектировании неотапливаемых зданий. Вы узнаете, в честь кого названо депо, как менялся советский трамвай, на каком направлении работал кондуктором Паустовский и почему вместо номера один из маршрутов носит ласковое имя «Аннушка».

Шуховская башня

Следующее творение Шухова на нашей прогулке — Шаболовская телебашня, символ советского телевидения. Не смотря на свою высоту, строилась она без кранов и лесов, а её автор однажды чуть не был расстрелян: я расскажу, как так получилось. Мы поговорим и о том, почему «Голубой огонек на Шаболовке» — это такой же атрибут Нового года, как салат оливье, и почему Шаболовка уже не имеет к нему никакого отношения.

Идиллия по-советски

А завершением экскурсии станет первый дом-коммуна, предвестник нового коммунистического быта. Поразмышляем о том, как он должен был стать оплотом борьбы с религиозностью, пьянством и бескультурьем — и почему задуманное так и не удалось.