Потрясающий вид на мегаполис с площадки «Над Москвой» и вернисажВозможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе. Площадка находится на высоте 333 метра, с неё открывается прекрасные вид.

Площадка выполнена в современном стиле Лофт, с использованием натурального моха и дерева. Приятным дополнением является курительная комната на этаже.

На современной территории площадью более 950 м² и высотой потолков 5 м, раcположился основной зал в 500 м² с панорамным остеклением и лучшим в Москве видом на город 🏙️, а также гардеробная комната на 300 мест, закрытая технически оборудованная комната для курения и семь туалетных комнат, в том числе и с панорамным видом. Важная информация:• Прибыть в ТРЦ «Афимолл-Сити» необходимо за 5 минут до начала;