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Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»

Mojo 3.
Mojo 3. – Гид из Москвы
Насладитесь потрясающим видом на небоскребы Москва-Сити, Поклонную Гору и центр столицы ⭐️ с 90 этажа башни «Федерация–Восток» и посетите вернисаж.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная

  • 1 200 ₽ за экскурсию

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Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»
Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»

Что вы увидите

  • фантастический панорамный вид на все достопримечательности Москвы
Потрясающий вид на мегаполис с площадки «Над Москвой» и вернисажВозможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе. Площадка находится на высоте 333 метра, с неё открывается прекрасные вид.
Площадка выполнена в современном стиле Лофт, с использованием натурального моха и дерева. Приятным дополнением является курительная комната на этаже.
На современной территории площадью более 950 м² и высотой потолков 5 м, раcположился основной зал в 500 м² с панорамным остеклением и лучшим в Москве видом на город 🏙️, а также гардеробная комната на 300 мест, закрытая технически оборудованная комната для курения и семь туалетных комнат, в том числе и с панорамным видом. Важная информация:• Прибыть в ТРЦ «Афимолл-Сити» необходимо за 5 минут до начала;
  • На площадку нельзя брать животных;
  • Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д. )
Что входит
  • входной билет
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
Место завершения
🏁 Пресненская наб., 2
Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»
Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»
Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»
Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»
Вернисаж «Над Москвой» на 90 этаже в башне «Федерация–Восток»

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Mojo 3.
Mojo 3.
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Mojo 3. проводит ещё 1 экскурсию

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