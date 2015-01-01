Что вы увидите
- Площадь Мясницкие Ворота
- Дом страхового общества «Россия»
- Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева
- Et Cetera на Тургеневской площади
- Чайный дом Перловых (Китайская шкатулка)
- «Дом Гусятникова»
- Доходный дом Зимина
- Штаб Командования войсками специального назначения
- Императорский почтамт
- Здание Центросоюза
- Усадьба Барышникова («Аргументы и факты»)
- Дом Политехнического общества
- «Дом с рыцарем»
- Чистые пруды
Прогулка - это набор на удачу, где собрана и мистика, и любовь, и заговоры, и тайны, и как всегда счастливый конец. Вы послушаете о том:
•как проходила «ночь длинных ковшей»
•почему Чистые пруды являются дублером Патриарших
•как вход в метро 🚇 хранит в себе зашифрованное римское послание к потомкам
•как самое громкое дело лета 2015 года, так и не раскрыто
•какой алхимический символ летает каждый день над головами москвичей
•в какой такой Греции в Москве все есть.
Что входит
- Услуги проводника
- приятные бонусы и сюрпризы
- Чайно-кофейный комплимент
Начало
🚩 Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1
Место завершения
🏁 Чистопрудный бульвар, д.19
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария К.
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