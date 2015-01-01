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Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой

Мария К.
Мария К. – Гид из Москвы
Вас ждет увлекательная прогулка 👣 мимо самых интересных доходных домов, особняков и других зданий, расположенных на Мясницкой улице.

Вы увидите старинные особняки, настоящий Штаб Командования войсками специального назначения, Чайный дом, больше похожий на китайскую шкатулку и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой
Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой

Что вы увидите

  • Площадь Мясницкие Ворота
  • Дом страхового общества «Россия»
  • Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева
  • Et Cetera на Тургеневской площади
  • Чайный дом Перловых (Китайская шкатулка)
  • «Дом Гусятникова»
  • Доходный дом Зимина
  • Штаб Командования войсками специального назначения
  • Императорский почтамт
  • Здание Центросоюза
  • Усадьба Барышникова («Аргументы и факты»)
  • Дом Политехнического общества
  • «Дом с рыцарем»
  • Чистые пруды

Прогулка - это набор на удачу, где собрана и мистика, и любовь, и заговоры, и тайны, и как всегда счастливый конец. Вы послушаете о том:

    •как проходила «ночь длинных ковшей»
    •почему Чистые пруды являются дублером Патриарших
    •как вход в метро 🚇 хранит в себе зашифрованное римское послание к потомкам
    •как самое громкое дело лета 2015 года, так и не раскрыто
    •какой алхимический символ летает каждый день над головами москвичей
    •в какой такой Греции в Москве все есть.
    Что входит
    • Услуги проводника
    • приятные бонусы и сюрпризы
    • Чайно-кофейный комплимент
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1
    Место завершения
    🏁 Чистопрудный бульвар, д.19
    Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой
    Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой
    Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой
    Знакомство с самой необычной улицей Москвы — Мясницкой

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Мария К.
    Мария К.
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