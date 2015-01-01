Прогулка - это набор на удачу, где собрана и мистика, и любовь, и заговоры, и тайны, и как всегда счастливый конец. Вы послушаете о том:

•как проходила «ночь длинных ковшей»

•почему Чистые пруды являются дублером Патриарших

•как вход в метро 🚇 хранит в себе зашифрованное римское послание к потомкам

•как самое громкое дело лета 2015 года, так и не раскрыто

•какой алхимический символ летает каждый день над головами москвичей

•в какой такой Греции в Москве все есть.