Почувствуйте дух старой Москвы с её тайнами и малоизвестными примечательностями.

Квест-экскурсия в центре Москвы подходит как для туристов, так и для жителей столицы ⭐️ по знаменитой Большой Полянке, и сворачивая в малоизвестные переулки, вы узнаете где есть недвижимость у Глюкозы, чем владел Иосиф Кобзон, где лечился Сергей Есенин, а также увидите старинную известную аптеку. Вместе мы пройдёмся по местам, где проезжал Пётр I, и найдём церковь ⛪, построенную по его рисунку. Разгадаем загадку Староваганьковского холма, и многие другие тайны, которые хранит атмосферная старая Москва.

Присоединяйтесь к этому квесту, если хочется размять ноги, голову и увидеть наполненные историей 📖 места.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

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