Почувствуйте дух старой Москвы с её тайнами и малоизвестными примечательностями.
Квест-экскурсия в центре Москвы подходит как для туристов, так и для жителей столицы ⭐️ по знаменитой Большой Полянке, и сворачивая в малоизвестные переулки, вы узнаете где есть недвижимость у Глюкозы, чем владел Иосиф Кобзон, где лечился Сергей Есенин, а также увидите старинную известную аптеку. Вместе мы пройдёмся по местам, где проезжал Пётр I, и найдём церковь ⛪, построенную по его рисунку. Разгадаем загадку Староваганьковского холма, и многие другие тайны, которые хранит атмосферная старая Москва.
Присоединяйтесь к этому квесту, если хочется размять ноги, голову и увидеть наполненные историей 📖 места.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
- Рекомендуем взять с собой наушники 😃