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Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки

Что вы увидите

  • Дом Пашкова, одно из самых красивых зданий Москвы, которому Кремль смотрит в спину.
  • Большой и Малый каменные мосты
  • Дом на Набережной, маленький город внутри большого
  • Григориевская церковь и её история
  • Дом-теремок, красивый снаружи и современный внутри
  • Дом купца Игумнова и его страшный секрет
Почувствуйте дух старой Москвы с её тайнами и малоизвестными примечательностями.
Квест-экскурсия в центре Москвы подходит как для туристов, так и для жителей столицы ⭐️ по знаменитой Большой Полянке, и сворачивая в малоизвестные переулки, вы узнаете где есть недвижимость у Глюкозы, чем владел Иосиф Кобзон, где лечился Сергей Есенин, а также увидите старинную известную аптеку. Вместе мы пройдёмся по местам, где проезжал Пётр I, и найдём церковь ⛪, построенную по его рисунку. Разгадаем загадку Староваганьковского холма, и многие другие тайны, которые хранит атмосферная старая Москва.
Присоединяйтесь к этому квесту, если хочется размять ноги, голову и увидеть наполненные историей 📖 места.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 дом Пашкова, метро Боровицкая
Место завершения
🏁 Большая Полянка, 58
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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